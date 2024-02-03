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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 16:55 Güncelleme: 03.02.2024 - 17:23
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. Kura çekimine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basmasıyla başlandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

        Hak sahiplerini belirlemeye başlıyoruz. Sürekli olarak isimler devam edecek, biz de zaman kaybetmeden konuşmaya başlayalım. Hayırlı olsun.

        Yaklaşık bir yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü gibi… Deprem 11 ilimiz 124 ilçemiz, 7 bine yakın köy ve mahallemizde yıkıma yol açarken 14 milyon vatandaşımız doğrudan etkilendi.

        200 binden fazla ağır hasarlı bina ile karşılaşıldı. 1 milyon çadır gönderildi, 349 bin haneye kira yardımı yapılmıştır.

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        Milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihi sınamayı başarıyla vermiştir. Asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştürdük.

        Türkiye, tek yürek tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuştur.

        20 bin iş makinesi ve araç 141 helikopter 183 uçak ve 23 gemi bölgedeki çalışmalara katıldı. 150 bin tır malzemesi gönderildi. Günde 4 milyon kişiye yemek sunuldu.

        Hem enkaz kaldırma, hem yeniden inşa çalışmalarının en hızlı yürütüldüğü örneği yaşadık.

        Bu afet bize verdiği pek çok dersin yanı sıra, devlet millet dayanışmasının da en üst düzeyde olduğunu da göstermiştir.

        Mutlulukların paylaşarak çoğalması gibi acıların da paylaşılarak katlanılır hale geldiğini gördük.

        Hatay, can kaybı ve yıkılan bina sayısı bakımından en büyük zararı gören şehrimizdir. İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan Hatay’ın yaşadığı yıkım gerçekten çok büyüktü. Hatay’da kurulan çadır 286 bin, konteyner 57 bini buldu. Kırsal bölgelerde 14 bin 664 konteyner kurarak 57 binin üzerinde geçici yuva sağladık.

        Toprağa verdiğimiz canlarımızı dualarla yad ederken sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirmek için de canla başla çalıştık. Bir yandan enkazları kaldırırken diğer yandan yeniden inşa çalışmalarına başladık.

        Hatay’da 135 bin 589 konut, 15 bin 589 iş yeri, toplamda 150 bine yakın hak sahibi belirledik.

        Deprem bölgesi genelindeki hak sahibi ise 390 bin olarak netleşti.

        Bugün de 7 bin 275 hak sahibinin konutunun anahtarını teslim ediyoruz. Yeni yuvalarının hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum.

        Hakikat üzerine bina edilen inşa hareketi.

        Bu daha başlangıç, depremzede, zarar gören şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımız devam edecek.

        2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz.

        Amacımız takip eden dönemde de her ay 15-20 bin konut ve köy evini de hak sahipleri ile buluşturmaktır.

        Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız.

        Defne Hastanesi ile ilgili ne dediler? Yok böyle bir şey dediler. Biz bunu yaptık mı, yaptık. Açılışını da bizzat bu kardeşiniz yaptı. Çünkü biz yalan üzerine hiçbir zaman hakikati bina etmedik.

        Bu şehirlerimizin altyapısını ayağa kaldırmak için İller Bankası ile mahalli yönetimlerimize 56 milyar TL’lik hibe desteği veriyoruz. Yaşadığımız her felaket, başımıza gelen her musibet bize milli gücümüzün önemini hatırlatıyor. Cumhuriyetimizin ilk döneminin en büyük kazanımı Hatay’ın vatan topraklarına katılmasıydı.

        Sıkıntılarımız, eksiklerimiz yok mu, elbette var. Büyük ve güçlü Türkiye’ye ulaşma azmimiz hepsinin üzerindedir. Tek ihtiyacımız, birlik ve beraberlik içinde çok çalışmaktır.

        Türkiye, bölgesel ve küresel bir güç olma yolunda önemli yol kat etti. Şimdi ülkemizi dünyanın en güçlü 10 ülkesi arasına dahil etme aşamasındayız.

        Detaylar birazdan...

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