Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.076,99 %-0,44
        DOLAR 35,8092 %0,00
        EURO 37,3921 %0,14
        GRAM ALTIN 3.177,76 %0,23
        FAİZ 38,10 %0,08
        GÜMÜŞ GRAM 35,55 %0,37
        BITCOIN 103.934,00 %0,18
        GBP/TRY 44,6513 %0,08
        EUR/USD 1,0422 %0,01
        BRENT 76,94 %-0,71
        ÇEYREK ALTIN 5.195,63 %0,23
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka "Trump, Çin'e çip satışlarını sıkılaştıracak" iddiası - Teknoloji Haberleri

        "Trump, Çin'e çip satışlarını sıkılaştıracak" iddiası

        ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Nvidia şirketinin Çin'e çip satışlarına yönelik ek kısıtlamaları değerlendirdiği iddia edildi. ABD Başkanı Trump, DeepSeek'in piyasaya sürdüğü son yapay zeka modelini olumlu ve değerli bir şey olarak gördüğünü vurgulayarak, "Çinli bir şirketin DeepSeek'i piyasaya sürmesi, kazanmak için rekabet etmeye odaklanmamız gerektiği konusunda bizim endüstrilerimiz için bir uyandırma çağrısı olmalı." diye konuşmuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 23:03 Güncelleme: 29.01.2025 - 23:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Trump, Çin'e çip satışlarını sıkılaştıracak" iddiası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ülke basınında yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, söz konusu kısıtlamalara dair çalışmaların henüz erken aşamada olduğu aktarıldı.

        Trump yönetiminin Nvidia çiplerinin Çin'e satışını sıkılaştırmayı değerlendirdiği belirtilen haberlerde, kısıtlamaların şirketin H20 çiplerini kapsayacak şekilde genişletilmesine odaklanıldığı kaydedildi.

        Fotoğraf: AP

        DEEPSEEK'İN HIZLI YÜKSELİŞİNİN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN KARAR

        Çin'e çip satışlarına yönelik ek kısıtlamaların değerlendirildiğine dair haberlerin, Çinli girişim DeepSeek'in yapay zeka modelinin hızlı yükselişinin ardından gelmesi dikkati çekti.

        Söz konusu modelin yarattığı satış baskısıyla 27 Ocak'ta yaşadığı büyük kayıpların bir kısmını dün telafi eden Nvidia'nın hisseleri, bugün de gerilemeye devam etti.

        REKLAM

        Ek ihracat kısıtlamalarına yönelik haberler sonrasında Nvidia'nın hisselerindeki günlük kayıp yüzde 7'ye yaklaştı.

        Fotoğraf: AA

        TRUMP, DEEPSEEK'İN AMERİKAN ENDÜSTRİSİ İÇİN BİR "UYANDIRMA ÇAĞRISI" OLMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTMİŞTİ

        ABD Başkanı Trump, DeepSeek'in piyasaya sürdüğü son yapay zeka modelini olumlu ve değerli bir şey olarak gördüğünü vurgulayarak, "Çinli bir şirketin DeepSeek'i piyasaya sürmesi, kazanmak için rekabet etmeye odaklanmamız gerektiği konusunda bizim endüstrilerimiz için bir uyandırma çağrısı olmalı." diye konuşmuştu.

        Trump'ın Ticaret Bakanlığı için aday gösterdiği Howard Lutnick, Çinli şirketin yapay zeka modeli DeepSeek'in dürüstçe yapıldığına inanmadığını belirterek, "Bir şeyler çaldılar, içeri girdiler, IP'mizi aldılar, buna son verilmeli. Kısıtlamaları uygulama konusunda titiz davranacağım ve bu kısıtlamaları uygulayarak liderliğimizi koruyacağız, çünkü liderliğimizi korumamız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

        Beyaz Saray yapay zeka ve kripto çarı David Sacks da DeepSeek'in OpenAI modellerinden "bilgi damıttığına" dair önemli kanıtlar olduğunu iddia ederek, ABD'li yapay zeka şirketlerinin bunu önlemeye yönelik adımlar atacağını bunun da "taklit" modelleri yavaşlatacağını savunmuştu.

        ABD medyasındaki haberlere göre, OpenAI da DeepSeek'in şirketin yapay zeka teknolojilerinden büyük miktarda veri toplayarak hizmet şartlarını ihlal ettiğine dair kanıtları incelediğini belirtmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Pehlivan, Oğuz ve Toktaş'a tutuklama talebi
        Pehlivan, Oğuz ve Toktaş'a tutuklama talebi
        "Trump, Çin'e çip satışlarını sıkılaştıracak" iddiası
        "Trump, Çin'e çip satışlarını sıkılaştıracak" iddiası
        Ahmed Şara geçici dönem başkanlığını üstlendi
        Ahmed Şara geçici dönem başkanlığını üstlendi
        Djiku'ya sürpriz talip!
        Djiku'ya sürpriz talip!
        Rusya'dan Putin'e suikast iddialarına ilişkin açıklama
        Rusya'dan Putin'e suikast iddialarına ilişkin açıklama
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        Otomobil gişelerdeki bariyere çarptı: 2 ölü, 4'ü çocuk 5 yaralı
        Otomobil gişelerdeki bariyere çarptı: 2 ölü, 4'ü çocuk 5 yaralı
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?
        Reinildo için yoğun mesai!
        Reinildo için yoğun mesai!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Habertürk Anasayfa