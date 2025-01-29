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        Haberler Dünya İsrail Cenin'de kalmaya devam edecek | Dış Haberler

        İsrail Cenin'de kalmaya devam edecek

        İsrail Ordusu, Gazze ateşkesinin hemen ardından Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Bir haftayı aşan operasyon devam ederken İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail'in Cenin'de operasyondan sonra da kalmaya devam edeceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 19:42 Güncelleme: 29.01.2025 - 19:42
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        İsrail Cenin'de kalmaya devam edecek
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        Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasının hemen ardından Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatan İsrail güçleri, operasyondan sonra da kentte kalmaya devam edecek.

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail güçlerinin operasyondan sonra da şehirde kalmaya devam edeceğini açıklarken bu İsrail'in genel politikasından bir sapma olarak görüldü. Uzun yıllar bğyunca Batı Şeria'ya düzenlenen operasyonlardan sonra geri çekilen İsrail güçleri bu kez kalmayı sürdürecek.

        İsrail güçlerinin belirsiz bir süre boyunca Cenin'de kalacağını belirten Katz, Cenin'e konuşlanacak gücün ölçeği hakkında bilgi vermedi.

        Filistin Ulusal Yönetimi'nin sorumluluğu altında bulunan Batı Şeria'da birçok silahlı grup da bulunuyor. Zaman zaman silahlı gruplarla anlaşma sağlayan Filistin yönetiminin bu sefer nasıl hareket edeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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