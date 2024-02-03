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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Hatay'da, İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalar...

"Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz" Haberi Görüntüle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün Hatay'da gerçekten dolu dolu bir gün geçiriyoruz. Deprem konutlarının anahtar teslim törenlerine iştirak ettik. Şehir merkezlerinde ve kırsalda toplam 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim ettik.

Deprem konutlarının inşaası şehrimizin dört bir yanında devam ediyor. Çeşitli sıkıntılarla karşılaşıyor olsak da hedefimizden asla kopmuyoruz. Amacımız mümkün olan en kısa sürede tüm depremzede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmaktır.

Biz adeta deprem bölgemizin üzerine titredik. Hükümeti kurduktan sonra kabine toplantılarımızın hemen hepsinde devam eden çalışmaları değerlendirdik. Bakan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda inşa ve ihya sürecinin bugünlere gelmesini sağladık.

HATAY VE İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ AÇILDI

Hatay'daki iki önemli sağlık yatırımını hizmete açmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Hatay Eğitim ve Araştırma hastanesi, 126'sı yoğun bakım 68'i acil yatağı olmak üzere toplam 550 yatak kapasitesine sahiptir. Diyaliz ünitesinden yanık merkezine anjiyo ve onkoloji ünitesinden pek çok özellikli hizmetin sunulduğu hastanemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün resmen devreye aldığımız 2. sağlık kuruluşumuz İskenderun Devlet Hastanemizdir. Bu hastanemiz toplam 200 yatak kapasitesine sahiptir. Bu hastanemizin de İskenderunlu kardeşlerimizle birlikte tüm Hatay halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

"HER TÜRLÜ İMKANSIZLIĞA RAĞMEN NİCE DESTANLAR YAZDIK"

6 Şubat'tan bu yana geçen yaklaşık 1 yıllık süreçte çabamızdan en küçük taviz vermedik. 14-28 Mayıs sürecinde birileri buraları kullanışlı siyasi malzeme olarak görürken biz adeta deprem bölgemizde titredik. Kabine toplantılarımın hemen hepsinde Hatay ve diğer vilayetimizde çalışmaları değerlendirdik. Depremin ilk safhasını nasıl asrın dayanışmasıyla atlatmışsak inşallah içinde bulunduğumuz süreci asrın birlikteliğiyle başarıyla yöneteceğiz. Biz her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen nice destanlar yazdık. Allah'ın izniyle bu meşakkatli dönemin üstesinden de alnımızın akıyla hep birlikte geleceğiz. Türkiye devleti ve milletiyle bunu başarabilecek kapasiteye fazlasıyla sahiptir.Bugün Hatay'daki iki önemli sağlık yatırımını hizmete açmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

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"KÖTÜCÜL ZİHNİYETE KARŞI DA MÜCADELE EDİYORUZ"

Bugün resmen devreye aldığımız İskenderun Devlet Hastanemizdir. Bu hastanemiz toplam 200 yatak kapasitesine sahiptir. İskenderun Devlet Hastanemiz 7 ameliyathane, 42 poliklinik ile ilçemize hizmet verecektir. Bu hastanemizin de Hatay halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu sağlık tesislerini Hatayımıza kazandırılmasında emeği geçen Bakanlığımız, Valiliğimiz, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine tüm kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. Hastanelerimizde görev yapan personelimize Mevla'dan kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Hükümet olarak Hatay'ta ve diğer afetzede illerimizde sadece sahadaki zorluklarla mücadele etmiyoruz. Buradaki çalışanlarımızla atılan her adıma kulp takmak için pusuda bekleyen malesef kötücül zihniyete karşı da mücadele ediyoruz.

"UTANÇ VERİCİ SAHNELER DERİN İZ BIRAKMIŞTIR"

Bu zihniyet yalnız siyasi meselelerde karşımıza çıkmıyor, deprem gibi 85 milyonun tamamını ilgilendiren konuda karşımıza dikilebiliyor. Eline geçirdiği her fırsatı eleştirmek için kullananları milletimiz de çok iyi tanımaktadır. 14-28 Mayıs seçim sürecinde yaşanan utanç verici sahneler insanımızın hafızasında derin izler bırakmıştır. Oy tercihlerinden dolayı akla ziyan hakaretlere uğrayan depremzede kardeşlerimizin yürek acısının akşamdan sabaha kapanmayacağı açıktır. Asrın felaketini yaşamış, 53 binden fazla canını toprağa vermiş millet olarak böyle konuları konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrebe mensup olursak olalım omuz omuza verip, bu zor günlerin üstesinden gelmemiz gerekir. İktidarın eksiği varsa bunu muhalefet tamamlayacak. Belediyenin yetişemediği yerde merkezi hükümet devreye girecektir.

"MUHALEFETİ SORUMLU OLMAYA DAVET EDİYORUM"

85 milyon asrın birlikteliğini sergileyerek şehirlerimizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Bunu başardığımızda hedeflediğimizden de çok kısa sürede depremin izlerini sileceğimizden şüphe duymuyorum. Buradan şu samimi çağrıyı yapmak isterim. Türkiye'deki muhalefeti deprem konusunda polemik yapmak yerine vicdanlı ve sorumlu davranmaya davet ediyorum.