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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 100. yılında İzmir İktisat Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati, burada yaptığı konuşmada, kongrenin tarihsel önemine değindi.

Hazine ve Maliye Bakanı, "Tarih bazen öyle bir denk getirir ki, siz ne kadar hesap kitap yapsanız bunu ayarlayamazsınız. İşte bugün, 100 yıl önce 1923 yılında, Misak-ı Milli sınırları içerisinde iktisadın ne derece önemli olduğunu bile Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları ileriki süreç içerisinde 20. yüzyılın Türkiye'nin kalkınmasında ve büyümesinde yerli ve milli düşüncenin nasıl oluşturulması gerektiğine ilişkin olarak kendi aralarında tartışırlarken bunun en doğru tarafının Türkiye'yi temsil eden iş dünyası, tüccar, çiftçi, işçi gibi temsilcilerin bir araya getirilerek, uzmanların da konuşturulduğu, ülkenin gereksinimlerinin hangi şartlarda karşılanabileceğinin ve bunun yol haritasının nasıl çizileceğine ilişkin olarak Kazım Karabekir'e başkanlığını verdiği bir toplantının yapıldığı yerdeyiz" ifadelerini kullandı.

İlk kongrede Türkiye'ye ilişkin çok önemli kararlar alındığına işaret eden Bakan Nebati, "Bu kararlar içerisinde bugün de çok anlamlı olan birkaç husustan bahsetmek istiyorum. Türkiye halkı tahribat yapmaz, imal eder. Bütün mesai iktisaden memleketi yükseltmek gayesine matuftur. Ekonomide bağımsızlıktan feragat edilmemeli, milli sanayi teşvik edilmeli, öncelikle milli kaynaklar kullanılmalıdır. 1923 17 Şubat'ta söyleniyor bunlar. Çiftçiye kredi verilerek girişimler teşvik edilmelidir diyor. Bir tarafta bağımsızlık, öbür tarafta tarımın ne kadar önemli olduğuna 1923 yılında ifade ediyor. Dış rekabete dayanabilmek için sanayi toplu ve bir bütün olarak kurulmalıdır. Yani bütüncül bir bakış açısı ve birbirleriyle ilişkili bir yapının kurulmasını öneriyor. Üretici, sanayici ve ihracatçı desteklenmelidir. Bunlar 1923'te İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlardan bazı başlıklar" dedi.

'1923'TE ALINAN KARARLAR 2023'E KADAR YOL HARİTASINI BELİRLEDİ'

1923 yılında İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararların 1923-2023 arasındaki yol haritasını belirlediğini kaydeden Bakan Nebati, "Ancak maalesef o günkü koşullar altında alınan bu muhteşem kararların zaman içerisinde yürümediği, bilerek inkitaya uğratıldığı, 1950'den itibaren sanayide ve tarımda atılmış adımların bir miktar ülkenin önünde refah seviyesini artıracak noktalara dönüşmüş olması gerekirken sonrasında bu çalışmaların tekrar kesintiye uğratıldığı bir süreci yaşadık" dedi.

Bakan Nebati, ilk İzmir İktisat Kongresi'nin düzenlendiği binanın zamanla yıkılarak otoparka dönüştüğünü de vurgulayarak, "En ağır göstergelerden biri 1979'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuran irade ve başkanın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilerek söylüyorum, bu binayı yıkıp otoparka dönüştürüyor. Kurucu iradenin ortaya koymuş olduğu ve Misak-ı Milli çerçevesinde Türkiye'deki iktisadın hangi yöne gitmesi gerektiğine ilişkin çok büyük ve sembolik değeri olan bu bina maalesef yine aynı partinin cumhuriyet dönemi temsilcileri tarafından yıkılıyor, otoparka dönüştürülüyor ve bu otopark uzun yıllar kullanıldıktan sonra geçen yıl İzmir Valimizin çok yerinde bir kararla işletmecilerle pazarlığa girerek özel sektörden satın alarak bu binanın yeniden yapılması adına ortaya koymuş olduğu iradeyle bugün bu binada şu anda biz bir toplantı yapıyoruz" bilgilerini paylaştı.

'DEPREM SEBEBİYLE ERTELENDİ'

Kongrenin bu yıl normalde 100. yılda, yani 17 Şubat'ta yapılacağını fakat 6 Şubat'ta depremlerinden dolayı ertelendiğini da ifade eden Bakan Nebati, "Bugün bu binanın açılışını yaparak, aynı zamanda bağımsız Türkiye ekonomisinin yerli ve milli saiklerle nasıl yürüyeceğine ilişkin bir yol haritasının çizildiği dönemdir. Bu bina yıkıldı ve son 21 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde adeta 1923 yılındaki büyük hamlenin bir tekrarı burada yaşandı. Şu anda adeta yeniden bir kurtuluş mücadelesi ortaya koyarak, çünkü 100 yıl sonra yerli, milli, güçlü, bağımsız ve özgür bir Türkiye'nin yol haritasının çizildiği bir toplantı silsilesinin yapıldığı binadayız" dedi.

Bakan Nebati, inşa edilen yeni binanın Türkiye Ekonomi Modeli ile içselleştirilerek hem model içerisindeki aksaklıklar varsa bunların giderilmesi hem küresel ekonomide artık günlük alınması gereken kararlar ve güncellemelerle Türkiye'nin ikinci yüzyılını belirleyeceğini de vurguladı.

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