Bakan Kurum: 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirledik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ankara'da "Akıllı şehirler eylem planını" açıkladı. Bakan Kurum, "Planda 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirledik" dedi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

"(Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı) Ülkemizin şehircilik tarihi açısından son derece önemli bir kilometre taşı olacaktır."

"Şehirlerimizin olgunluk seviyesini tüm bileşenleriyle tespit ederek il il 'Yaşanabilir Şehir Endeksi'ni oluşturacağız."

Bakan Kurum planı açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuşan Bakan Kurum "10 gün içerisinde ÇED raporuna gelecek eleştiriler neticesinde ÇED sürecini tamamlayacağız. Rapor hazırlanırken STK'larla, üniversitelerle görüşülerek hazırlanmıştır. Sadece bakanlığımız bünyesinde bu süreç yürütülmemiştir. Ortak bir çalışma yürütülmüştür. En büyük paydaş da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle yürütülmüştür. Ortak protokolden çekildiğini ifade etmişlerdir, tek taraflı çekilme yetkisi yoktur. Meclis kararıyla çekilinir. Meclis'in karar almadığı bir protokolden vazgeçemezsiniz. Maddi ve hukuki sorumlulukları almış olursunuz" dedi.