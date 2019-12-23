İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 6 aylık çalışma dönemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP Milletvekili Sinan Aygün arasında süren ve yargıya taşınan ‘rant’ tartışmasına da değindi.

Mansur Yavaş’a yönelik sözleri bir saldırı olarak değerlendiren İmamoğlu, “Milyonlarca kişinin oy verdiği Mansur Yavaş’la ilgili bu olayı kınıyorum. Mansur Yavaş’ın her zaman yanında olduğumuzu ifade edelim" dedi.

İmamoğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Bu saldırı Ankara’da gelenek haline geldi. Sindirme politikalarını ortaya koyarak bir gelenek ortaya konmuş. Bu açıkçası acıyla izlediğimiz bir süreç. Milyonlarca kişinin oy verdiği Mansur Yavaş’la ilgili bu olayı kınıyorum. Mansur Yavaş’ın her zaman yanında olduğumuzu ifade edelim.

Hiçbir vatandaşımız bizden popülist yaklaşımlar duymayacak. Bizler sadece gerçeklerle güvenilir verilerle işler yapacağız. Elde ettiğimiz sonuçları sizlerle paylaşacağız. Çünkü biz 16 milyon insan için çalışıyoruz. Bize unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz.

Bu bakış açısıyla öncelikle yönetimi devraldığımız günden bu yana 6 ayda nereye geldik bunu açıklayacağım. Biz vadesi geçmiş 6 katrilyon cari borcu teslim almış durumdaydık. İşbaşı yaptıktan bir hafta sonra kasamızda personelin maaşını ödeyecek para yoktu. Bizden önceki yönetimin 7.9 milyar liralık bütçe açığını devraldık.

16 milyonun içi rahat olsun. Oturarak iş yapma dönemi bitti. Oturanlar da gitti zaten biliyorsunuz. Öncelikle tasarruf yaptık. Bu önemli bir tavır . Her iştirak şirketimizde tasarruf yaparak israf düzenine son verdik. İhale şartnamelerindeki hükümleri değiştirerek rekabeti arttırdık.

Hizmette devamlılığı sağladık. İştiraklerimizi kâra geçirdik. Bizim halkın parasını kullanmadaki temel prensibimiz belli. Hak hukuk adalet anlayışımızla kamu etik kurallarına göre belli.

İsrafa asla izin vermeyeceğiz. Hepimiz biliyoruz ki israf haramdır. Maksimum tasarrufu sağlayacağız. Her birimdeki arkadaşım buna dikkat edecek. Birileri talimat verdi diye kaynak harcama dönemi bitmiştir."