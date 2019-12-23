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Ankara'daki Togo Kuleleri'ne ilişkin Aygün, Yavaş'ın rüşvet istediğini iddia etmişti. Bu iddialar üzerine Yavaş, savcılığa suç duyurusunda bulundu. 6 sayfalık suç duyurusunda şu ifadeler dikkat çekti:

"Terör örgütü yöneticisi Mehmet Akgül'ün Alan İnşaat A.Ş.'nin ortaklığında çıkarılması 27 Ekim 2016 tarihinde yani darbe girişiminin gerçekleştiği tarihten 3 aydan daha fazla bir süre geçtikten sonra gerçekleşmiştir. Şüpheli Sinan Aygün'ün 15 Temmuz gecesi yaşananlara rağmen 3 aydan fazla bir zaman zarfında hain örgütün yöneticilerinden biriyle gizli "ortak", yöneticilerinden birinin kardeşi ile ise açık ortak devam etmesi kendisinin de hain örgütle ilişki içerisinde olduğu ispatlamaktadır."

Soruşturma dosyasında, "Sinan Aygün dönemin Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın 5 Eylül 2016 tarihinde, yani örgüt üyesi ortağının hisselerinin Sinan Aygün'e devrinden 2 ay kadar önce "FETÖ'nün şirket hisselerini devredip gayrimenkullerini kaçırdığına ve mevzubahis şirket hisselerine devlet tarafından el konulacağı bu sebeple de bu hisselere ilişkin alım yapılmaması gerektiği"ne dair yaptığı açıklamaya rağmen FETÖ'cü Mehmet Akgül'ün hisselerini satın almıştır" ifadeleri yer aldı.

AYGÜN'DEN İDDİALARA YANIT

Eski CHP milletvekili Sinan Aygün, iddialara canlı yayında yanıt verdi. Aygün şunları söyledi:

"Ankara için mahsurlu bir adam. Benim elde ettiğim rant 950 milyon lira, iddiası o. Burayı 550 milyon liraya gelsin alsın. Çok hayırsever, çok yardımsever. Burası öğrencilere çok güzel yurt olur, ODTÜ'ye bağışlasın. Bu inşaat 120 metre, 7 kat yerin dibine girdik. Otopark olan yeri rant olarak söylüyor. 40 bin metrekare dediği yer otopark. Bir yapıda teknik alanlar var, rant olan yerde asansör boşlukları, çöp atık ayrıştırma, havalandırma, teraslar, kazan dairesi var, arıtma tesisi var, su depoları var, trafolar var, jeneratörler var, sosyal tesisi var. Bunları topladığınız zaman 84 bin metrekare. 40 bin metresi ve 40 bin metresi tek bir alan. Geri kalan yangın depoları, bahçeler. 25 bin metrekare inşaat yapılamazdı emsale göre. Kotun altında kalan 3 bin 500 metre kare. Ben bundan sonra büyükşehir belediyesinden iskan alamam. Çevre Bakanlığı dahil, uluslararası şirketler inşaatı denetlesin. Benim inşaatımda satılabilir alan 26 bin metrekare. İnşaat Çevre Bakanlığı'nın mevzuatına uygundur."

Okul inşaatı hakkında iddiaları yanıtlayan Aygün şu ifadeleri kullandı:

"Koç Kulesi'ni bitirdiğim zaman babamın hayrına bir okul yaptırmak istedim. 16 Mart 2017'de sözleşmem hayırsever olarak hazırlanan protokol burada. Okulun ruhsatını aldım. 12 Nisan 2017'de büyükşehir belediyesine verelim bu okulu, olur denildi. Çankaya Belediyesi'nden okulun ruhsatını aldık. Okul devam ederken, idare mahkemesi okul yapamazsın dedi. Bu kararı üst mahkeme iptal etti. İnşaat bu şekilde kaldı. 12 Ekim 2018 tarihinde Mustafa Tuna bir karar aldı. Belediye, mahkeme yapma diyor. 1,5 trilyon lira harcadım, çukur halinde duruyor. Mansur Yavaş diyor ki, 25 milyonu okul için istedim. 1 milyon da 25 milyon da yanlış. Bu okulun maliyeti 6,5-7 milyon liradır. 25 milyon lira nereden çıktı o zaman?"

Belediyede yapılan toplantıya ilişkin açıklamalar yapan Aygün şunları söyledi:

"Orada şüphelendim. Benle pazarlık yapılıyor, daire başkanları yok. Ankara'nın belediyeden çekeceği var. Şehir Plancılar Odası dava açıyor 2018 yılında. 7. İdare Mahkemesi, mühürleyemezsin diyor. Yetkin yok diyor. Şehir Plancılar Odası istinafa götürüyor ve o da mühürleyemezsin diyor. Sonra Mimarlar Odası, ruhsat iptali için dava açıyor. 12. İdare Mahkemesi kabul ediyor. Kamu kurumunun aleyhine sonuçlanan davada bunu sonuna kadar götürmesi gerekiyor. Mansur Yavaş o karara itiraz süresi 13'ünde doluyor. Saat 16.00'da başvuru yaptılar."