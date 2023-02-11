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Bakan Koca'dan kritik açıklama! Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı?

Son yüzyılın en büyük felaketi olarak değerlendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ölü ve yaralı sayısı yetkili kişi ve kurumlarca açıklamaya devam ediyor. Çevre 10 ili vuran Kahramanmaraş depreminde ölenlerin kimlikleri ve isimleri hakkında Sağlık Bakanı Koca önemli açıklamalarda bulundu. İşte Kahramanmaraş depreminde ölenlerin isimleri ve kimliklerine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş: 11.02.2023 - 18:45 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem felaketinin ardından, depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri gündeme geldi. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, Sağlık Bakanı Koca'dan konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi. Peki, "Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı?" İşte 10 ili vuran Kahramanmaraş depreminde ölenlerin isimleri ve kimliklerine ilişkin tüm ayrıntılar...

  • TÜRKİYE PEŞ PEŞE BÜYÜK DEPREMLERLE SARSILDI!

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.

    BAKAN KOCA'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!

    Sağlık Bakanı Koca: "Kimliğini bilmediğimiz hastaların dijital fotoğraflarını eşleştirme için özel yazılıma yüklüyoruz. Önemli kısmının kimlik bilgilerine ulaşacağımızı umuyorum."

  • 10 İLİ VURAN DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI SAYILARI ARTIYOR!

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremdebyaralı ve can kaybı sayısı artıyor. Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı; AFAD, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından güncelleniyor.

  • ŞANLIURFA'DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI!

    AFAD, Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve ekiplerin diğer illere sevk edildiğini açıkladı.

  • DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ YARALANDI? BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu ana kadar 21 bin 848 vatandaşımız hayatını kaybetti, 80 bin 104 insanımız yaralandı

  • İL İL CAN KAYBI VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI!

      VEFAT YARALI
    KAHRAMANMARAŞ 530 2900
    HATAY 872 2766
    OSMANİYE 293 1315
    ADIYAMAN 720 400
    DİYARBAKIR 92 770
    ŞANLIURFA 95 1791
    GAZİANTEP 481 3890
    KİLİS 22 417
    ADANA 146 2611
    MALATYA 166 3298

    *Tablodaki veriler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 7 Şubat 2023 Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göredir.

  • KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE ÖLENLERİN İSİMLERİ, KİMLİKLERİ AÇIKLANDI MI?

    Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri ile ilgili valiliklerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kahramanmaraş merkezli depremde  yaralananların, ölenlerin isimleri ve kimliklerine ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

  • 7 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.

  • 10 İL AFET BÖLGESİ VE OHAL İLAN EDİLDİ

    Bununla birlikte, yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz.

    Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa’nın 119’uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.

  • EĞİTİMDE ARA UZATILDI

    Milli Eğitim Bakanı Özer: "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık." dedi.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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