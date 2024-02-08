Bakan Kacır: Uzun vadeli yatırım kredisi imkanı sağlanıyor

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Türkiye Verimlilik Vakfı ve Ankara Bilim Üniversitesinin ev sahipliğinde ATO Congresium'da düzenlenen "Gelecek İçin Teknolojiler" temalı 6. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, teknoloji dünyası ve Türkiye'nin gelecek planları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundular.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ

Bakan Kacır, ATO Congresium'da düzenlenen "6. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nın açılışında yaptığı konuşmada, dijital dönüşüm sürecini doğru okuyabilen işletmelerin, verimliliklerini artırarak ulusal ve küresel düzeyde rakiplerinden bir adım önde olduklarını ifade etti.

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Dijital dönüşümü, işletmeleri güçlendirecek, küresel düzeyde rekabetçiliklerini artıracak fırsat olarak gördüklerini belirten Kacır, "Firmalarımızın dönüşümünü destekleyen, dijital dönüşüm teknolojilerinde üretim kabiliyetlerimizi güçlendiren programları hayata geçiriyoruz. Bilim ve teknolojide öncü kuruluşumuz TÜBİTAK ile son 22 yılda dijital dönüşüm alanında 9 binden fazla projeye 54 milyar lira katkı sağladık." dedi.

Kacır, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla üretimi için yaptıkları "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" kapsamında, cari açığı yıllık 1,8 milyar dolar azaltacak 42 projeyi desteklediklerini anlattı.

"FİNANSMAN DESTEKLERİ DEVAM EDECEK" Katma değeri yüksek ürünleri üreten yatırımcılar için yakın zamanda "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi"ni hayata geçirdiklerini dile getiren Kacır, şunları kaydetti: "Bu mekanizma ile yatırımcılarımıza TCMB ile uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisi imkanı sağlıyoruz. Teknoloji ve strateji değerlendirmesi yapacağımız, 1 milyar lira ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için 284 üründen oluşan 'Stratejik Öncelikli Ürün Listesi'ni ve 261 başlıktan oluşan 'Teknoloji Alanları Listesi'ni kamuoyuyla paylaştık. Önümüzdeki süreçte, işletmelerimizin üretkenliğini artırma ve ülkemizin değer yaratan üretim gücünü daha da pekiştirme hedefiyle ileri teknoloji ve yüksek katma değere odaklanan yatırımlar için sunduğumuz finansman desteklerini kesintisiz devam ettireceğiz." REKLAM Kacır, yakın zamanda başlatacakları "Dijital Dönüşüm Destek Programı"nın, yatırım teşvik sisteminin ana uygulamalarından biri haline geleceğini, program aracılığıyla dijital dönüşüme yönelik yatırımları öncelik haline getireceklerini ifade etti. KOBİ'ler başta olmak üzere, firmaların dijital dönüşüm süreçlerini desteklemek için 8,2 milyar avro bütçeli "Dijital Avrupa Programı"na katıldıklarına işaret eden Kacır, "Bu program sayesinde işletmelerimize ülkemizde hayata geçirilecek Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri aracılığıyla, Avrupa genelindeki gelişmiş altyapılara erişim imkanı sunacak, yatırım öncesi test gerçekleştirme ve yatırımcı bulma desteği sağlayacağız." diye konuştu. "590 MİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK" Kacır, 8 olan model fabrika sayısını 14'e çıkaracaklarını bildirdi. "Sektör Kampüste" programı ile 93 firmayı 84 üniversite ile eşleştirdiklerini ifade eden Kacır, programı, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile kalıcı olarak yapılandırmayı amaçladıklarını belirtti. Kacır, Bakanlık olarak sağladıkları desteklerle teknoloji ve inovasyon altyapısını güçlendirdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti: REKLAM "Her ölçekteki şirketi, AR-GE ve yenilikle buluşturuyoruz. 22 yılda sayılarını 2'den 101'e yükselttiğimiz teknoparklarımız bugün 10 binden fazla teknoloji girişimine ev sahipliği yapıyor. Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu, Bölgesel Girişim Sermayesi Fon çağrıları ve Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile 182 girişime toplam 590 milyon lira yatırım yaptık. Bu yatırımlar bir kaldıraç etkisi oluşturdu. Böylelikle bu girişimler toplam 23 milyar lira sermaye kaynağına erişti." "4,6 MİLYAR LİRALIK YATIRIM SERMAYESİ HAREKETE GEÇTİ" TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci desteği ile 2 bin 293 teknoloji girişimi kurulduğunu kaydeden Kacır, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile başlattıkları "Tech-InvesTR Programı"nda 4,6 milyar liralık yatırım sermayesini harekete geçirdiklerini ifade etti. Kacır, AR-GE teşviklerinden yüksek düzeyde yararlanan merkezlerle teknopark firmalarının, erken aşama teknoloji girişimlerine 755 milyon lira yatırım ortaklığı gerçekleştirdiğini belirtti. Turcorn 100 programını başlattıklarını da hatırlatan Kacır, "2030 yılına kadar ülkemizden çıkaracağımız 100 bin teknoloji girişimi içinden 100 girişimin milyar dolar değeri aşmasını sağlayacağız." diye konuştu. Kacır, 5G teknolojilerinden uçan akıllı mobilite sistemlerine, bataryadan çip teknolojilerine, finans teknolojilerinden uzay endüstrisine kadar birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştireceklerine dikkati çekti. REKLAM Türkiye'nin ilk astoronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gerçekleştirdiği ilk insanlı "Uzay Bilim Misyonu"na da değinen Kacır, ufkun ötesinde bu tür programlarla Türkiye Yüzyılı'nı bilim insanları, girişimciler ve gençlerle inşa edeceklerini sözlerine ekledi. Kacır, açılışın ardından, fuarda eğitim, tarım, sağlık ve finans teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin stantlarını ziyaret etti. Bakan Kacır, sağlık teknolojileri hakkında çalışmalar yürüten bir firmanın AISHA (AYŞE) isimli yerli yapay zeka teknolojisini kullanarak geliştirdiği sağlık asistanını da denedi. Ankara Sanayi Odasının (ASO) model fabrika standına da uğrayan Kacır, fuara katılanlarla da sohbet etti. "TEKNOLOJİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNE ÇIKIYOR" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, büyümede toplam faktör verimliliği katkısının artmasını hedeflediklerini aktararak, bunda dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerin çok önemli olduğunu ifade etti. Yapay zeka, otonom araçlar, robotik üretim sistemleri, artırılmış gerçeklik ve nesnelerin interneti gibi çığır açan teknolojilerin iş gücü kapasitesinden işletme ölçeklerine, üretim yapısından zamanın kullanımına kadar birçok alanda dönüşüme yol açtığına işaret eden Yılmaz, diğer taraftan yeşil hidrojen, manyetik levitasyon teknolojileri, kuantum, dijital tarım ve sentetik biyoloji gibi alanlarla teknolojide sürdürülebilirliğin giderek daha ön plana çıktığını anlattı. REKLAM

"10 YILLIK EYLEM PLANIMIZ VAR" Yılmaz, müreffeh bir gelecek için verimlilik, verimlilik için ise dijital dönüşüm ve çığır açan teknolojilerin olmazsa olmaz hale geldiğini, yüksek teknolojiyle verimliliği artırmanın, geleceğin de ötesini görebilen politikalarla, yenilikçi ve kapsayıcı bir yönetişimle sağlanabileceğini vurgulayarak, genel eğilimleri görüp, dünyanın, teknolojinin gidişatını iyi okuyup sadece bugünün ihtiyaçlarına göre değil, geleceğin gerekliliklerine göre hazırlanmak durumunda bulunduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, savunma sanayisinde elde edilen başarıların, bu anlamda model niteliği taşıdığını ve bu başarıları daha ileri noktalara taşıyacaklarını ifade eden Yılmaz, buradaki modelin, sivil endüstrilere de yaygınlaştırılması gerektiğini dile getirdi. Türkiye Yüzyılı'nın, Cumhuriyet'in kazanımları zemininde daha ileri hamlelerin yapılacağı bir dönem olduğunu belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu dönemin kapılarını birer birer açıyoruz. Kızılelma, Kaan, Gökdoğan, Hisar, Atmaca... Sayısı 850'yi geçen gurur vesilesi savunma sanayi projelerimiz, batarya üretiminden elektrikli şarj istasyonlarının yaygınlaşmasına kadar geniş bir alanda teknolojik dönüşümü de aynı zamanda ifade eden TOGG projemiz, milli yeni nesil otomobilimiz. Önümüzdeki dönemde uzaya göndereceğimiz yerli ve milli uydumuz TÜRKSAT 6A, Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu adımıyla ilerleyen Milli Uzay Programımız ki bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı tebrik ediyoruz, uzun bir süredir bu konu üzerinde çalışıyor, 10 yıllık bir eylem planımız var. Yol haritamız var ve aşama aşama bunu hayata geçireceğiz. REKLAM İlk astronotumuz Alper Gezeravcı biliyorsunuz dönüş yolculuğuna başladı. Sağ salim dönmesini temenni ediyoruz. Sadece bir misyon gerçekleştirmedi, aynı zamanda orada çeşitli deneyler de yaptı, sanayimiz, eğitim sistemimiz, bilim çalışmalarımız için. Bundan da öte bence en kıymetlisi gençlerimize heyecan verdi. Milletimizin, devletimizin gündemine uzay çalışmalarını güçlü bir şekilde yerleştirmiş oldu. İşte bu özgüvenle, ilgiyle, güçle ve iradeyle uzay programımızı adım adım hayata geçireceğiz." İlaç ve tıbbi cihaz alanında TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü oluşturulduğunu, Türkiye'nin rüzgar türbini ve güneş paneli üretim kapasitesine sahip bir ülke olduğunu ve değeri bir milyar doların üzerinde olan teknoloji firmalarının bulunduğunu anlatan Yılmaz, dışa bağımlılığı kritik bir alanda daha ortadan kaldıran siber kümelenmeyi, verimliliği arttırma hedefli model fabrikaları, süper bilgisayar TRUBA'yı ve bu şekilde yüzlerce, binlerce projeyi hayata geçirdiklerini aktardı. "YAPISAL DÖNÜŞÜMLERE ŞAHİT OLACAĞIZ" Türkiye Yüzyılı vizyonunun en iddialı alanlarından biri olarak bilim ve teknolojiyi belirlediklerine dikkati çeken Yılmaz, 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program'da bunu çok güçlü şekilde ortaya koyup yol haritasını netleştirdiklerini, ana eksen olarak dijital ve yeşil dönüşümü gördüklerini söyledi. REKLAM Yılmaz, Türkiye'nin kritik bir eşiğe geldiğini, bu eşiğin daha yüksek teknoloji, katma değerli üretim ve ihracat yapısıyla; insanların niteliklerini, yetkinliklerini artıran eğitim ve mesleki eğitim sistemiyle; kurumların çok daha verimli, etkili çalıştığı yönetişim anlayışıyla aşılabileceğini ifade ederek, "Dolayısıyla önümüzdeki dönemde tüm bu alanlarda yapısal dönüşümlere şahit olacağız ve Türkiye farklı bir lige terfi etmiş olacak." diye konuştu. "Milli teknoloji hamlemizi, 5G teknolojilerinden uçan akıllı mobilite sistemlerine, bataryadan çip teknolojilerine, biyoteknolojik ilaçlardan hızlı trenlere birçok alana yayacağız, yaygınlaştıracağız. Ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapacak inovasyonun önünü açan adımları atmaya kararlılıkla devam edeceğiz ve 2053 perspektifimizde çığır açıcı hamlelere yoğunlaşacağız" diyen Yılmaz, makro ekonomik politikaların odağında, cari açığı düşürmenin ve ülkeyi çok daha istikrarlı, sürdürülebilir bir büyüme patikasına yerleştirmenin bulunduğunu, bunun için de verimlilik ve teknolojinin önemli olduğunu vurguladı. "AR-GE HARCAMALARIMIZ 10 KAT YÜKSELDİ" Cevdet Yılmaz, verimli üretimin daha rekabetçi bir ülke anlamına geldiğini, bunun cari açığı da düşüreceğini belirterek, ayrıca Türkiye'nin 2053 perspektifindeki "karbon sıfır" bir ekonomi oluşturma hedefi için de verimliliğin çok önemli olduğuna dikkati çekti. REKLAM Gençlere, start-up'lara, girişimcilere, yenilikçilere destek sunan bir finansal yapıyı desteklediklerini ve bunu son derece önemli gördüklerini kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti: "Başta savunma sanayi olmak üzere sanayi, eğitim, tarım, iletişim, ulaşım ve sağlık sektörlerinde akıllı çözümler üretmek istiyoruz ve bu alanlarda TEKNOFEST gençliğine güveniyoruz. Sizlerden aldığımız ilhamla, milletimizin desteğiyle son 20 yılda büyük bir dönüşüm yaşadık. Bütün bu yapılan işlerin odağında araştırma, geliştirme var. Bundan 21-22 yıl önce 1,2 milyar dolar olan AR-GE harcamamız, geldiğimiz noktada 12 milyar dolar seviyesine yükselmiş durumda. Yani aşağı yukarı 10 misline çıkmış durumda. Aynı süreçte milli gelirimiz 4 misli arttı ama AR-GE harcamalarımız 10 kat yükseliş sağladı. AR-GE'nin milli gelire oranı yüzde 0,49'lardaydı 2002'de, bugün geldiğimiz noktada yüzde 1,32 seviyesine gelmiş durumda. Daha da arttırmamız lazım. İlk aşamada planlarımızda yüzde 2'ye yükseltmek var bu oranı. Daha sonra uzun vadede çok daha yüksek seviyelere çıkarmak istiyoruz." REKLAM Eskiden AR-GE harcamasının büyük kısmını kamu sektörünün yaptığını, bugün ise yüzde 1,32'nin yaklaşık yüzde 60'ından fazlasının özel sektör tarafından gerçekleştirildiğini aktaran Yılmaz, özel sektörün işin içinde olmadığı bir AR-GE faaliyetinin ticarileşemediğini ve katma değere dönüşmediğini ifade etti. KATMA DEĞER ODAKLI YATIRIM Yılmaz, Türkiye'nin Uluslararası Yenilik Endeksi'nde ilk 20 ülke arasına girmesini hedeflediklerini dile getirerek, deprem, sel, heyelan, orman yangınları dahil afet risk yönetimine hizmet eden yerli yeni teknolojilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini kaydetti. Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu, e-Devlet ve Bürokrasinin Azaltılması Koordinasyon Çalışmaları ve Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu kapsamında vatandaşların teknolojiden daha çok faydalanması için çabaladıklarını ifade eden Yılmaz, teknoloji politikalarının odağına insanı koyduklarını, onların beklentilerini esas aldıklarını anlattı. Cevdet Yılmaz, Dünya Bankası'yla 450 milyon dolarlık bütçeye sahip Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'nin hayata geçirildiğini ve Yatırım Taahhütlü Avans Kredisini (YTAK) güncellediklerini dile getirdi. "Yüksek teknolojili ve katma değer odaklı yatırımlara sağladığımız uygun maliyetli finansmanla, firmalarımızın verimlilik düzeyini arttırırken ülkemizin katma değerini yükseltmeye, katma değeri yüksek bir üretim ve ihracat yapısını geliştirmeye devam edeceğiz" ifadesini kullanan Yılmaz, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın tüm paydaşlarını, kritik teknolojilere imza atmaya ve tüm bu desteklerden en etkin şekilde faydalanmaya davet etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin doğal kaynaklar bakımından çok zengin bir ülke olmadığını ama girişimci, yenilikçi, genç bir nüfusa sahip olduğunu, Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda bilimin, teknolojinin, yeniliğin ve girişimciliğin yüzyılı olacağını belirtti.