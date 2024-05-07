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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bakan Kacır: Teknoparklarımızın sayısını 2'den 102'ye çıkardık - Teknoloji Haberleri

        Bakan Kacır: Teknoparklarımızın sayısını 2'den 102'ye çıkardık

        Türkiye genelindeki Teknoparklarla ilgili olarak bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu alandaki gelişmelerle ilgili olarak yaptığı konuşmada "Geride bıraktığımız 22 yılda girişimcilik ekosistemimizin önemli yapı taşları Teknoparklarımızın sayısını 2'den 102'ye çıkardık" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 19:21 Güncelleme: 07.05.2024 - 19:21
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        Teknoparkların bilançosunu açıkladı
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Girişimcileri, üniversiteleri ve yatırımcıları buluşturarak iş birliği imkanları oluşturuyoruz. Geride bıraktığımız 22 yılda girişimcilik ekosistemimizin önemli yapı taşları Teknoparklarımızın sayısını 2'den 102'ye çıkardık" dedi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hacettepe Üniversitesi Teknokent Taleworlds binasının açılışına katıldı. Bakan Kacır, Uluslararası düzende büyük bir değişim yaşadığını belirterek, "Teknoloji geliştirme, inovasyon ve girişimcilikte güçlü altyapı küresel rekabet, yarışının kazananlarını tayin ediyor. 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuyla, ülkemizin yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunarak değer zincirlerinde pay sahibi olmasını temin edecek adımlar atıyoruz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkarma çabamızda gücümüze güç katacak Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosistemi inşa ediyoruz. Girişimcilik kültürümüzü 7'den 70'e yayıyoruz. Destek mekanizmalarımızla, kurduğumuz altyapılarla girişimcilerimizin fikirden ürüne, üründen pazara giden yolda yanında yer alıyoruz. Teknoparklar, kuluçka merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri (TEKMER) gibi altyapılarla yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesini hızlandırıyor, teknoloji ve inovasyonu kalkınma modelimizin odağına koyuyoruz. Girişimcileri, üniversiteleri ve yatırımcıları buluşturarak iş birliği imkanları oluşturuyoruz. Geride bıraktığımız 22 yılda girişimcilik ekosistemimizin önemli yapı taşları Teknoparklarımızın sayısını 2'den 102'ye çıkardık" diye konuştu.

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        'HER YIL 2 BİN GENCİMİZE YETKİNLİK KAZANDIRIYORUZ'

        Oyun sektörünün, ülkenin yetkin, genç ve dinamik nüfusunu harekete geçirerek yazılım geliştirme, dizayn ve tasarımda başarılı çalışmalara imza attığını ifade eden Bakan Kacır, "Bu noktada geniş kamu desteklerinin sunduğu imkanlar girişimcilerimize yeni kapılar açıyor. Sizlerin de yakından bildiği üzere ülkemizin 7 unicornundan, bizim tabirimizle 7 turcornundan 2'si oyun sektöründen. Dünyanın en dinamik sektörlerinden biri oyun sektöründeki başarılı ivmemizi devam ettirmek adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bizler de gerekli çalışmaları gerçekleştiriyor, desteklerimize devam ediyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda dijital oyun sektörümüzün güçlenmesinde kritik unsur yetkin insan kaynağı altyapısını güçlendirecek adımları atıyoruz. 'Oyun ve Uygulama Akademisi' ile her yıl 2 bin gencimize yetkinlik kazandırıyoruz. Bilişim Vadisi öncülüğünde düzenlediğimiz Dijital Oyun ve Animasyon Programı'yla oyun sektöründeki gençlerimize eğitim, kamp ve etkinlikler ile projelerini gerçekleştirebilecekleri etkin bir ortam sunuyoruz. 'Yeni Nesil Yazılımcı Yetiştirme Programı' kapsamında İstanbul'da ve Kocaeli'de 42 yazılım okulumuzda gençlerimizi yazılım dünyasıyla tanıştırıyoruz. En temel sermayesi yaratıcı ve yetkin insan kaynağı olan sektörümüzün rekabetçiliğini kuvvetlendirecek, küresel pazarlarda rolünü perçinleyecek adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Bakan Kacır, Türkiye'nin oyun girişimciliğinde son yıllarda gösterdiği başarılarla küresel bir marka haline geldiğini anlatarak, şunları söyledi:

        "Türkiye, 800'den fazla oyun girişimiyle dünya oyun pazarında söz sahibi bir konuma yükseldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, sektörümüzün gelişimi için taş üstüne taş koyanların, alın ve akıl teri döken girişimcilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar kurduğumuz fonların, fonu ve eş finansman mekanizmalarıyla, Teknoparklarımızla kamu kaynaklarının girişimcilerimiz için çarpan etkisi oluşturmasını sağladık. 2024 yılının ilk çeyreğinde Avrupa'da teknoloji girişimlerine en fazla sayıda tohum öncesi yatırım yapılan ülke Türkiye oldu. TÜBİTAK Bigg Fonu ile 136 erken aşama girişime yaptığımız yatırımın bunda büyük payı var. Ben inanıyorum ki burada açılışını gerçekleştirdiğimiz altyapı da Ankara'nın girişimcilikteki marka değerini yükseltecek."

        Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kacır, açılışı yapılan binayı gezdi.

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        #Fatih Kaçır
        #teknopark
        #haberler
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