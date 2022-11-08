Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"Türkiye sadece gazın ticaretinin yapılacağı bir merkez olmayacak. Aynı zamanda dağıtımında yapılacağı bir merkez olacak. Bu durumda fiyatın da belirlendiği bir merkez olacağız. Fiyat mekanizmasında da varız."
"Türkiye ve Rusya arasında her iki lider de milli paralarla ticaretin önünü açma yönünde niyetlerini ifade etmişlerdi. Gelinen noktada bu süreç daha da hızlandı. Son görüşmemizde bir mutabakat söz konusu. Bununla alakalı olarak teknik birtakım çalışmaların tamamlanması gerekiyor. Kısmen ruble üzerinden ticaret başladı."
"Kışa hazırız. Depolarımız tam dolu şekilde. Daha depolarımızı kullanmaya başlamadık. Depolarımız sayesinde kışı rahat geçireceğiz."
"(Libya ile hidrokarbon anlaşması) Bundan memnun olan ve olmayan ülkeler var. O onların bileceği bir şey. Bundan diğer ülkelerin çekinmemesi gerekiyor. Orada çıkarılacak petrol ve gaz (hidrokarbon ürünleri) başta o ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak. Aslında bu tip çalışmalar arz tarafında üretim artışı sağlayarak sadece iki ülkenin menfaatine değil, bölgesel hatta küresel olarak enerji krizinin çözümüne önemli derece katkı sağlayacak."
"(Enerji fiyatları) Yüksek maliyetleri vatandaşlarımıza daha az yansıtmak için ciddi anlamda sübvansiyon (destek) uyguladık. Geçtiğimiz yılı hatırlatacak olursak sadece doğal gazdaki sübvansiyon desteği 80 milyar lira civarında. Bu maliyete tabii ki Hazine ve Maliye Bakanlığımız katlanıyor. Elektrikte 20 milyar liraydı. Bu sene bu rakam bunun belki iki katı olacak. Çünkü rakamlar geçen seneye göre ciddi manada arttı. Zorunlu olarak bazı artışlar yaptık biz de. Hazinenin taşıyabileceği yük var. Bu yükün büyük bir kısmını oraya alıyoruz."
"Karadeniz gazını karaya ulaştırmak için deniz altında yapılan boru hattı yüzde 97 tamamlandı. Mart sonuna kadar ilk gazı sisteme vereceğiz. Bunu herkes mutfağında kullanabilir hale gelecek."
"Trakya’da yeni nükleer güç santrali için yer belirlemeye çalışıyoruz."
Detaylar birazdan...
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