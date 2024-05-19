Bakan Bayraktar: Gabar'da 2024 sonuna kadar 100 bin varile ulaşmayı hedefliyoruz

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Şırnak'a gelen Bakan Bayraktar, Gabar Dağı bölgesinde Şehit Esma Çevik 22 Nolu Petrol Üretim İstasyonu'nda, çeşitli üniversitelerin petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerle bir araya geldi. Sahada çalışan yetkililerden üretimle ilgili bilgi alan Bayraktar, daha sonra öğrencilerle alanı gezdi.

Bayraktar'a, Vali Cevdet Atay, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ile Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş de eşlik etti.

REKLAM "40 BİN VARİLİ GEÇTİK" Bakan Bayraktar konuşmasında, "Bugün, çok özel bir gün. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Etrafımda genç petrol ve doğalgaz mühendisi adaylarımız var. Bugün buraya gelirken dedik ki gençlerimiz de olsun ve ümit ediyorum ki bu arkadaşlarımız mezun olduklarında inşallah bu sahalarda, belki daha yeni yapacağımız keşiflerde bizlerle beraber olacaklar. Gabar'a son olarak Ramazan Bayramı'nda gelmiştik. O günden bugüne çalışmalarımız devam ediyor. 40 bin varili geçtik. Bugün, 42 bin 500 varile ulaşmış durumdayız. İnşallah haziran ayında 50 bin varil ara hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız. Burada şimdi 4 bölgede yaklaşık 37 kuyuda 42 bin 500 varili üretiyoruz. Bu bölgede irili ufaklı 14 bölgemiz var. Bunun 4'ünde şu anda üretim yapar haldeyiz. Diğer 10 bölgede de sismik çalışmalarımız devam ediyor, sondaj hedeflerimiz var. Tümüyle baktığımızda Gabar bölgesi, Türkiye için inşallah oyun değiştirici, Türkiye'nin petroldeki o makus talihini yenecek bir bölge haline gelecek" dedi.

"BURADA 2 BİN 750 ARKADAŞIMIZ ÇALIŞIYOR" Bayraktar, şöyle devam etti: "Bunun dışındaki bölgelerde de aramalarımız devam edecek. Özellikle Kör Kandil bölgesinde aramalarımız çok yakın bir zamanda başlayacak. Burada çok büyük bir operasyon sürüyor. Yaklaşık 350 kilometrelik geldiğimiz yollar, bu çalışmalar nedeniyle yaptığımız yollar 600 kilometreye kadar çıkacak. Dolayısıyla bir taraftan yolları yapıyoruz bir taraftan buraya makinelerimizi, kuyularımızı, kulelerimizi getiriyoruz ve bu çalışmalarla inşallah 2024 sonuna kadar da 100 bin varile ulaşmayı hedefliyoruz. Buna ulaştığımız gün de ülkemizin ekonomisine çok ciddi anlamda bir katkı yapmış olacağız ama gidilecek daha çok yolumuz var. Burada 2 bin 750 arkadaşımız çalışıyor. Bu sayı daha da artacak. Bu bölgenin istihdamına da çok ciddi bir katkı sağlamış olacağız."

"RAKAMLAR CİDDİ ANLAMDA BÜYÜYOR" Türkiye'de ham petrol olarak günlük 1 milyon varil petrole ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları söyledi: "Üretim rakamlarımız arttıkça farklı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz ama şunu söyleyeyim; rakamlar ciddi anlamda büyüyor. Çünkü artık burada 225 tankerle bu petrolü taşıyoruz. Şimdi mutlaka boru hattına ihtiyacımız var. 37 kilometrelik bir boru hattıyla buradan petrolü İdil'e taşıyoruz. Oradan da Irak-Türkiye petrol hattıyla inşallah Dörtyol ve Ceyhan'a götüreceğiz. Adım adım hedeflere ulaştıkça önümüzde yeni projeler ve yeni alternatifler elbette ki olacak. Karadeniz'de şu anda zaten bir petrol keşfimiz var. Onun üretimiyle ilgili yoğun bir mesai harcıyoruz. Gemilerimiz, ekipmanlarımız, ekibimiz, onunla yoğunlaşmış durumda. Oradaki üretimi artırmayı hedefliyoruz ama ara ara o gemilerin böyle 15-20 günlük bir boşluğunda yeni keşif kuyularını da çalışmamıza koymuş durumdayız. 23 Mayıs'ta Göktepe-2 Kuyusu'nu kazacağız. Oradan da gaz beklentimiz var. Batı Karadeniz'de de petrol hedefli bir kuyu kazacağız. Ama bunlar daha keşif kuyusu, bu sondaj bitmeden bir şey söylemek doğru olmaz diye düşünüyorum."

* Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.