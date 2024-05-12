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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Bakan açıkladı: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayına ilişkin 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 13:59 Güncelleme: 12.05.2024 - 13:59
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        Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
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        Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini hatırlattı.

        Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını belirten Göktaş, "Bu doğrultuda mayıs ayı için toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık." ifadelerini kullandı.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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