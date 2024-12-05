Bahçelievler’deki 6 sitede kentsel dönüşüm için ilk kepçe vuruldu

Site sakinleri, yıkım sırasında duygu dolu anlar yaşadı.

Akın Tekstil Sitesi, yapılan beton dayanım testlerinde depreme karşı yetersiz olduğu tespit edilen 6 blok ve 188 bağımsız birimden oluşuyor. Projenin tamamlanmasıyla, 750 vatandaş modern, güvenli ve depreme dayanıklı konutlara taşınacak.

Törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler’in kentsel dönüşüm çalışmalarında Türkiye genelinde lider olduğunu söyledi. Bahadır, “2019’dan bu yana 2 bin riskli binayı dönüşüme dâhil ettik. Bu yıl 370 binanın yıkımı tamamlandı ve 16 binden fazla vatandaşımıza kira yardımı yapıldı. Vatandaşlarımızın güvenli bir geleceğe adım atmaları için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz” dedi.

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'YARISI BİZDEN KAMPANYASI İLE SÜREÇ HIZLANIYOR'

Yarısı Bizden Kampanyası ile kentsel dönüşüm projelerine büyük bir ivme kazandırdığını ifade eden Bahadır, Bahçelievler’de 66 riskli yapı ve 897 bağımsız birimin bu destekten faydalandığını belirtti. Bahadır, bu projelerle daha güvenli ve modern yaşam alanlarının oluştuğunu dile getirdi.

“VATANDAŞLARIMIZI DÖNÜŞÜME DAVET EDİYORUM”

Depreme dayanıklı yapılar inşa etmenin önemine değinen Bahadır, vatandaşlara çağrıda bulunarak “Deprem gerçeğiyle yüzleşmek zorundayız. Tüm komşularımıza çağrım, riskli binalarda oturmayın ve kentsel dönüşüm projelerine dâhil olun” diye konuştu.