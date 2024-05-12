Bahar temizliği nasıl yapılır? Kolay ve etkili bahar temizliği için tüyolar

TEMİZLİĞİ GÜNLERE BÖLÜN!

Bahar temizliği uzun soluklu bir temizliktir çünkü rutin temizlik gibi süpürüp silmenin değil, evin el değmemiş köşelerine el değdirme temizliği olarak kabul edilir... Dolayısıyla her şeyi bir günde zaten bitiremezsiniz, o yüzden kendinizi yormayın ve temizliği günlere bölün! Mutfak ve çocuk odasını aynı gün temizlemeye kalkarsanız çok yorulursunuz, temizliği sürdürmeniz zorlaşır.