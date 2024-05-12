Bahar temizliği nasıl yapılır? Kolay ve etkili bahar temizliği için tüyolar
Bahar geldiğinden beri bitmek bilmeyen yağmurlu günlerin etkisiyle bahar temizliğini erteleyenler burada mı? Ne kadar gecikirse geciksin bahar mutlaka gelir, peki evlerimiz bahara hazır mı? Bahar temizliği yapmak isteyen ancak nereden başlayacağını bilemeyenler için kolay ve etkili bahar temizliği tüyolarını sıraladık!
- 1
Gündelik rutinlerinizi bir kenara bırakın! Şimdi bahar temizliği zamanı... Aylardır yerinden oynatmadığınız o dolap, en son ne zaman yerinden çıkardığınızı unuttuğunuz buzdolabı rafları, hepsine sıra gelecek! Kışın karanlık günleriyle kirini ve tozunu da geride bırakalım ve evlerimize bahar temizliği yaparken dikkat etmemiz gereken detayları hatırlayalım!
- 2
TEMİZLİĞİ GÜNLERE BÖLÜN!
Bahar temizliği uzun soluklu bir temizliktir çünkü rutin temizlik gibi süpürüp silmenin değil, evin el değmemiş köşelerine el değdirme temizliği olarak kabul edilir... Dolayısıyla her şeyi bir günde zaten bitiremezsiniz, o yüzden kendinizi yormayın ve temizliği günlere bölün! Mutfak ve çocuk odasını aynı gün temizlemeye kalkarsanız çok yorulursunuz, temizliği sürdürmeniz zorlaşır.
- 3
MUTFAKTAN BAŞLAYIN!
Yatak odası, salon, çocuk odası gibi aynı şeyleri yapacağıız odaları sonraya bırakabilirsiniz. Mutfaktan başlayın. Mutfak dolaplarının dışı ve içi, buzdolabının için ve dışı, fırın, bulaşık makinesi gibi ağır makinelerin yerinden çıkarılıp arkalarının temizlenmesi bahar temizliğinin kurallarındandır!
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- 4
Erzak dolaplarını, ocağı, fırını yağ lekelerinden arındırmayı unutmayın ve tabi tezgah fayanslarını da...
- 5
BANYO TEMİZLİĞİNDE DİŞ FIRÇASI TEKNİĞİ...
Banyo ve tuvalet temizliğinde uğraşacağınız asıl şey fayans araları, lavabonun bağlantı noktaları ve duşa kabinin kenarlarındaki su/küf lekeleridir. Temizlik bezleriyle bu su/küf lekelerinden kurtulmak oldukça zor bu yüzden ince ve güçlü bir ovalama etkisi sunan diş fırçasını bu alanlarda kullanabilirsiniz.
- 6
Fayanslarınızı ıslak bırakmayıp kurularsanız temizliğiniz daha görünür olacaktır.
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- 7
PERDELERİ UNUTMAYIN!
Evinizin her köşesini silseniz, tüm mobilyaları temizleseniz de perdeleri yıkamazsanız bahar temizliği yapmış sayılmazsınız... Perdeler, bütün bir mevsimin kirini, odaya dolan kokuları ve dumanı içinde saklıyor!
- 8
YASTIKLARI DA YIKAYABİLİRSİNİZ
Bahar temizliğinin havası yatak odasına dolunca elinizin yatağa ve yastıklara gitmesi gayet normal. Yastıkları eğer yün değilse çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz, tıpkı yorganları yıkayabileceğiniz gibi! Ayrıca evde yıkama makineniz varsa yatağınızı da yıkayabilirsiniz ancak imkanınız yoksa ve yıkayamayacaksanız en azından bir gece havalandırmalısınız.
- 9
CAMLAR SİLİNECEK
Merdivenleri, yüksek sandalyeleri ve cam moplarını hazırlayın! Evin tüm camlarını, çerveleri ve eşikleri de bahar temizliği hürmetine silinecek...
DİKKAT: Yüksek katlı binalarda pencere camlarını temizlerken can güvenliğinizi tehlikeye atmayın!
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- 10
GARDROP TEMİZLİĞİ
Bahar temizliği esnasında gardroptaki kışlıkları çıkarıp yıkamanız, kuruyan kıyafetleri katlayıp kaldırmanız, boşalan yerlere de yazlık kıyafetleri çıkarıp yerleştirmeniz gerekiyor. Elbette bu devir daimden önce gardrobun içi iyice silinmeli...
- 11
DETAYLARA ODAKLANIN!
Bahar temizliğinde evde el değmemiş köşe kalmamalı, unutmayın. Kapıların üstü, balkonlar, kombinin üstü ve aklınıza gelebilecek her mobilyanın arkası ve altı temizlenmeli.
- 12
Gözün görmediği yerler temizlenmezse bahar temizliği geçersiz kabul edilir!
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