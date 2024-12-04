Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, dün akşam 27. bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için bölüm siteye yüklendi. İşte, Bahar'da yaşananlar ve Bahar 27. bölümü kesintisiz ve tek parça izleyebileceğiniz link...