Oran netleşiyor! Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu?
Emekli zammı haberleri gündemki yerini korurken vatandaşlar birçok konuyu merak ediyor. TÜİK'ten beklenen enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emekli zammı da belirlendi. TÜİK'in verilerine göre Aralık'ta enflasyon aylık yüzde 2.93; yıllık ise yüzde 64.77 oldu. Böylece 2024 emekli zammı netleşti ancak şimdi gözler Bağ-kur emekli maaşına döndü. Peki, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu? Bağ-kur'lulara yüzde kaç zam yapıldı? İşte, detaylar...
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Emekli zammında oranlar netleşiyor. TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı ve emekli maaşları da belirlendi. Şimdi, Bağ-Kur emeklileri yüzde kaç zam aldığını ve en düşük Bağ-kur emekli maaşının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu ve yüzde kaç zam geldi?İşte, detaylar...
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EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?
Enflasyon 2023 yılını yüzde 64,77 ile tamamladı. Son 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olarak gerçekleşti. Memur ve emekllinin alacağı zam oranı yüzde 37,57 olarak gerçekleşti.
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BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Bağ-Kur ve SSK emeklileri 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında beş aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 37,57 zam imkânı doğdu. Yılın kalanına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
3 Ocak 2024'te açıklanan enflasyon oranıyla zam oranları netleşti.
Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor. Zira en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından prim gün sayıları daha fazla olduğu halde maaşları normalde 7 - 8 bin lira olan emekliler aleyhine bir durum doğmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da söz konusu durumun düzeltileceğine ilişkin mesajlar vermişti.
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Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak öngörülmüştü.
6 Aylık enflasyon farkına göre 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı, yapılan zamla birlikte 10 bin 316 TL olması bekleniyor. En düşük emekli maaşı Meclis'ten çıkacak karar sonrasında netlik kazanmış olacak.
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ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alacaklar.
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