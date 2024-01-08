EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

3 Ocak 2024'te açıklanan enflasyon oranıyla zam oranları netleşti.

Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor. Zira en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından prim gün sayıları daha fazla olduğu halde maaşları normalde 7 - 8 bin lira olan emekliler aleyhine bir durum doğmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da söz konusu durumun düzeltileceğine ilişkin mesajlar vermişti.