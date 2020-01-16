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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Bade İşçil, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezi çıkışı objektiflere yansıdı. Bir galaya davetli olduğunu ve alışveriş yaptığını söyleyen İşçil, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"Herkes Cem Yılmaz'a gülüyor ama ben ağlıyorum" diyen oyuncu, "Sanırım Cem Yılmaz'ın filmlerini dramatik yerlerinden yakalıyorum, beni o yönleri etkiliyor. Filmlerinde ona üzüldüğüm, ağladığım çok oldu. Mesela 'Karakomik Filmler'de bir gemide çalışan garsonu canlandırıyor ya, ona çok üzülmüştüm" ifadelerini kullandı.