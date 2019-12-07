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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Bade İşçil, önceki gün Nişantaşı'da objektiflere takıldı.

Yalnız başına yürüyen ve kulağında telefonu ile hararetli bir konuşma yapan oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirlere "Kolay gelsin" dedi.

"KIŞ GELDİ"

Havaların soğuması ile sıkı sıkı giyinen ve atkısını kafasına bağlayan İşçil, "Arkadaşlar artık kış geldi, sıkı giyinmek ve dikkat etmek lazım. Telefonda önemli bir konu var, başka zaman konuşuruz" diyerek oradan ayrıldı.