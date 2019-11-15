Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bade İşçil, önceki gün oğlu Azur Sualp ile Bebek’te gezerken görüntüledi. Bir davetten çıkan İşçil, siyah elbisesi ile dikkat çekti. Muhabirlerin kendisine mikrofon uzatması ile İşçil'in oğlu bir anda mikrofonlara yakınlaşıp bağırdı.

"Görüyorsunuz çocuk ile röportaj zor olur. Başka zaman konuşuruz olur mu?" diyerek uzaklaşan İşçil, oğlu ile birlikte parkta uzun süre vakit geçirdi.