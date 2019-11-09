İşçil sözlerini şöyle sürdürdü:



Malkoç'u savunduğum tek nokta durup dururken bir şey yapmayacağıdır. Karşısındaki çocuk için de bir 'hatası var' diyemem. Malkoç'un tepkisi de bu olmamalıydı. Malkoç'un durup dururken bir şey yapacağına inanmıyorum, bunu yapması için kışkırtılmış olması lazım.