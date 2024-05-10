Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu: "Ben binlerce mail atmadım o uydurmuş olabilir"

Dünyanın dört bir yanında binlerce insan günlerdir Netflix'in yeni dizisi Baby Reindeer'ın 'Martha' karakterinin kim olduğunu merak ediyordu.

Komedyen Richard Gadd'ın kendi yaşadığı olaylardan uyarladığı dizide Martha adlı bir kadının Donny adlı komedyen adayına aylarca süren tacizi anlatılıyordu.

Donny'ye binlerce mali, SMS mesajı atan, onu iş yerinde rahatsız eden, kapısının önünde ayrılmayan, arkadaşları, sevgilisi, ailesiyle ilişkilerini bozan, taciz ve tehditleri sonucunda psikolojisini bozan Martha'nın gerçekti kim olduğunu hiç açıklamadı dizinin yaratıcısı Gadd...

Fiona Harvey-Piers Morgan

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Ancak geçtiğimiz günlerde İskoç avukat Fioana Harvey, gazeteci Piers Morgan'a 'Martha'nın kendisi olduğunu açıklayıp, "Hikayeyi bir de benden dinleyin" dedi.

Morgan'ın Youtube'daki programına katılan Harvey dizide anlatıldığı gibi Gadd'a 41 bin mail atmadığını söyledi: "Ben ona mail falan yollamadım. Muhtemelen bunu kendisi uyduruyor. Hiçbir fikrim yok doğrusu!"

Dizide Martha'yı Jessica Gunning canlandırıyor.

Bir ayda 60 milyonda fazla izlenen diziye kendisinin izlemediğini belirten Fiona Harvey, arkadaşlarından ve bazı gazetecilerden duyduklarıyla bazı sahnelerde haberdar olduğunu anlatılanların korkunç olduğunu söyledi. Richard Gadd'ın kendisini kötü gösterme konusunda iyi iş çıkardığını belirten Harvey, "Richard Gadd'ın psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorum. O tam bir psikopat!"