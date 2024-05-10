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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu: "Ben binlerce mail atmadım o uydurmuş olabilir"

        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu: "Ben binlerce mail atmadım o uydurmuş olabilir"

        Netflix'in olay yaratan dizisi Baby Reindeer'da 'Martha' adıyla canlandırılan ve komedyen Richard Gadd'ı aylarca taciz ettiği anlatılan avukat Fiona Harvey, Piers Morgan'a konuştu: "Ben ona binlerce mail falan yollamadım muhtemelen bunu kendisi uydurmuştur."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 12:12 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:19
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        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
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        Dünyanın dört bir yanında binlerce insan günlerdir Netflix'in yeni dizisi Baby Reindeer'ın 'Martha' karakterinin kim olduğunu merak ediyordu.

        Komedyen Richard Gadd'ın kendi yaşadığı olaylardan uyarladığı dizide Martha adlı bir kadının Donny adlı komedyen adayına aylarca süren tacizi anlatılıyordu.

        Donny'ye binlerce mali, SMS mesajı atan, onu iş yerinde rahatsız eden, kapısının önünde ayrılmayan, arkadaşları, sevgilisi, ailesiyle ilişkilerini bozan, taciz ve tehditleri sonucunda psikolojisini bozan Martha'nın gerçekti kim olduğunu hiç açıklamadı dizinin yaratıcısı Gadd...

        Fiona Harvey-Piers Morgan
        Fiona Harvey-Piers Morgan
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        Ancak geçtiğimiz günlerde İskoç avukat Fioana Harvey, gazeteci Piers Morgan'a 'Martha'nın kendisi olduğunu açıklayıp, "Hikayeyi bir de benden dinleyin" dedi.

        Morgan'ın Youtube'daki programına katılan Harvey dizide anlatıldığı gibi Gadd'a 41 bin mail atmadığını söyledi: "Ben ona mail falan yollamadım. Muhtemelen bunu kendisi uyduruyor. Hiçbir fikrim yok doğrusu!"

        Dizide Martha'yı Jessica Gunning canlandırıyor.
        Dizide Martha'yı Jessica Gunning canlandırıyor.

        Bir ayda 60 milyonda fazla izlenen diziye kendisinin izlemediğini belirten Fiona Harvey, arkadaşlarından ve bazı gazetecilerden duyduklarıyla bazı sahnelerde haberdar olduğunu anlatılanların korkunç olduğunu söyledi. Richard Gadd'ın kendisini kötü gösterme konusunda iyi iş çıkardığını belirten Harvey, "Richard Gadd'ın psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorum. O tam bir psikopat!"

        500 binden fazla kişinin izlediği yayında Harvey dizide anlatılanların tamamen abartılı bir kurgu olduğunu belirtti. Gadd'la Camden'da bir barda tanıştığını ve birkaç kez buluştuğunu kabul eden İskoç avukat, "Dizide anlatıldığı gibi diyet kola değil limonata sipariş ettim. Evet ona 'bebek ren geyiği' diye lakap taktım. Ama bu bir şakaydı. Dizideki gibi perdelerini takmayı da teklif ettim" dedi.

        Richard Gadd kendi yaşadıklarını anlatığı dizide Donny'i canlandırıyor.
        Richard Gadd kendi yaşadıklarını anlatığı dizide Donny'i canlandırıyor.

        Binlerce e-mail yollamadığını ısrarla vurgulayan Fiona Harvey, "Zaten bu kadar maili yazmak kaç saatini alır insanın. Belki birkaç mail yollamışımdır o kadar" diye konuştu. Ancak "E-mail olayı doğru olsa bile gerisi yalan ben kimseye saldırmadım" diyen Harvey kafalarda soru işareti bıraktı.

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        #Baby Reindeer
        #Piers Morgan
        #dizi
        #Netflix
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