Babalar Günü'de geri sayım başladı! 2024 Babalar Günü ne zaman, bu pazar mı?
Babalar Günü için geri sayım devam ediyor. Babalara olan sevgi ve minnetin gösterildiği Babalar Günü Türkiye'de Haziran ayında kutlanıyor. Bu özel günde babasına sürpriz yapıp hediye alarak onları mutlu etmek isteyenler "Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2024 bu seneki Babalar Günü tarihi...
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Tarihte ilk kez 1910 yılında kutlanan Babalar Günü için geri sayım sürüyor. Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü, bu yıl da tüm coşkusuyla kutlanacak. Babalar, çocuklarının hazırladığı anlamlı hediyeler ve içten dileklerle onurlandırılacak. Peki, Babalar Günü ne zaman kutlanacak, ayın kaçına denk geliyor? İşte, konuya dair detaylar haberimizin devamında...
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BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Her sene haziran ayının üçüncü pazar gününe denk gelen Babalar Günü bu yıl 16 Haziran 2024 Pazar günü kutlanacak.
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BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.
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1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.
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BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ
En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat,
Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı,
Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka,
Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri,
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Stiline göre kıyafet, kartlık ya da cüzdan,
Kullandığı veya sevdiği bir parfüm,
Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri,
Babanızın baş harfine göre kol düğmesi veya kemer,
Hediyenizi seçerken dikkat edilmesi gereken nokta babanızın nelerden hoşlandığını bilmek olacaktır. Onu düşündüğünüzü gösteren hediyeler babanızın son derece mutlu olmasını sağlayacaktır.
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