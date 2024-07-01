Babaannesinin dini nikahlı eşini öldürdü! Torun dehşeti!

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Nevşehir'de olay, saat 06.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre E.Y. (18), babaannesi A.Y. ile dini nikahla birlikte yaşayan Necmettin Eksil (74) ile tartışmaya başladı.

BABAANNESİ DE YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre E.Y., tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Necmettin Eksil’i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Eksil ve kavgayı ayırmaya çalışan babaanne A.Y. yaraladı.

DİNİ NİKAHLI EŞ HAYATINI KAYBETTİ

Necmettin Eksil ve A.Y., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Necmettin Eksil, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babaanne A.Y.’nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

POLİS MERKEZİNE TESLİM OLDU E.Y., polis merkezine giderek teslim olurken, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.