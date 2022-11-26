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Haberler Magazin Azra Akın: Sürpriz olsun - Magazin haberleri

Azra Akın: Sürpriz olsun

Önceki gün Bebek'te görüntülenen ve gazetecilerle sohbet eden Azra Akın, yeni projelerinin sorulması üzerine, "Sürpriz olsun" yanıtını vermekle yetindi

Giriş: 26.11.2022 - 10:08 | Güncelleme: ABONE OL
Azra Akın: Sürpriz olsun - Magazin haberleri
"Sürpriz olsun"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2002 Kainat Güzeli Azra Akın, Bebek'te objektiflere yansıdı. Makyajsız ve siyahlara bürünmüş haliyle dikkatleri üzerine çeken Akın, yeni bir proje için toplantıya geldiğini ifade etti.

"SÜRPRİZ OLSUN"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Azra Akın, projenin detaylarının sorulması üzerine ise, "Sürpriz olsun" demekle yetindi.

BİR OĞLU VAR

Öte yandan Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturan model ve oyuncu Azra Akın, 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına almıştı.

"İKİNCİ ÇOCUĞU DÜŞÜNMÜYORUZ"

Azra Akın, daha önce yaptığı açıklamada, "Çok şanslı bir anneyim. Ailemi de çok seviyorum. Şu an için ikinci çocuk düşünmüyoruz" demişti.

"HAVADA AŞK VAR"

Ayrıca Instagram'da 719 bin takipçisi bulunan ünlü isim, birkaç ay önce eşi ve oğlu Demir ile verdiği pozları sosyal medyadan yayınlamıştı. Akın, gönderisine, "Havada aşk var" notunu düşmüştü. Azra Akın'ın paylaşımı takipçilerinden oldukça beğeni ve yorum almıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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