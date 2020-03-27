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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Azra Akın, önceki gün Ortaköy'de bir sanat galerisinden tablo alırken görüntülendi. Aracından inmeyen Akın'ın aldığı tablo ise galeri çalışanı tarafından aracına getirildi.

Gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen camını açmayan Akın, aracında bulundurduğu dezenfektan şişesini gazetecilere gösterdi. Akın, "Virüs salgını var. Mesafeyi koruyalım. Daha sonra uzun uzun konuşalım" diyerek evinin yolunu tuttu.

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