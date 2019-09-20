Azra Akın, 4 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Atakan Koru ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu. Azra Akın-Atakan Koru çiftinin bebekleri geçtiğimiz sene kasım ayında dünyaya gelmişti.

2. Sayfa programının haberine göre; Azra Akın oğlu Demir ile geçirdiği keyifli anlarını anlattı. İşte Akın'ın açıklamalarından satırbaşları:

- Demir ile geçen günler çok özel anlar. O minik ayakları çok özleyeceğim. Uyanıyoruz, kahvaltı yapıyoruz sonra oyun başlıyor, sonra öğlen yemeği. Doğada olmayı çok seviyor. Banyo zamanı çok keyifli geçiyor.

- Demir hayvanlara çok meraklı. Kedi, köpek çok seviyor. Fiziksel aktivite çok seviyor. Şu an 10 aylık, çok küçük.

- Ben bir ablayım, kardeşlik ne kadar güzel biliyorum. O yüzden Demir'e kardeş düşünüyoruz, kısmet.

- Bir anne olarak, öncelikle bir insan olarak birbirimizin kilolarıyla ilgilenmemiz çok ayıp. Hele bir anneye (Fahriye Evcen) bunun yapılması çok yanlış.

Fahriye Evcen, Bodrum tatili dönüşü eşi Burak Özçivit'le Yeni Havalimanı çıkışında görüntülenmişti. Evcen'in kilolarıyla ilgili çirkin yorumlar yapılmıştı.