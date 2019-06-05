Azra Akın'dan eşi Atakan Koru ve oğlu Demir ile bayram pozu - Magazin haberleri

Azra Akın, 4 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Atakan Koru ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu. Azra Akın-Atakan Koru çiftinin bebekleri geçtiğimiz aylarda dünyaya gelmişti.

"KÜÇÜK AİLEMİZ SİZE MUTLULUK DOLU BAYRAMLAR DİLER"

Akın, 7 aylık olan bebeği Demir ve eşi Atakan Koru ile bayram pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Akın, paylaşımına, "Küçük ailemiz size mutluluk dolu bayramlar diler..." notunu düştü. Azra Akın'ın paylaşımına çok sayıda, "Maşallah" yorumları yapıldı.

"KİLO PROBLEMİM YOK"

Geçtiğimiz aylarda bebekleri Demir'i kucağına alan Azra Akın’ın fit vücudu dikkat çekmişti. Muhabirlerin, “Kilolarınızı nasıl verdiniz?” sorusuna Akın, “Kilo problemim yok. Anneyim, o kadar olsun. Çocuk da, anne de sağlıklı olsun kilo sorun değil” demişti.

"DEMİR'E INSTAGRAM HESABI AÇMAM"

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in doğmamış oğlu Karan’a açtığı Instagram hesabı hatırlatılan Azra Akın, “Siz oğlunuza hesap açmayı düşünüyor musunuz?” şeklindeki soruya, “Instagram hesabı açmam” diyerek cevap vermişti.