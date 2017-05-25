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Başak Sayan'ın yeni hayatı

Başak Sayan 2014'te iş insanı Murat Vardal ile evlenmiş, 2017'de ikizleri Ares ve Milan'ı dünyaya getirince oyunculuğu bırakmıştı. Uzun yıllar Nişantaşı'nda oturan Sayan, şehir merkezinden kaçtı ve pek çok ünlü gibi doğa ile iç içe yaşamayı tercih etti

25.05.2017 - 10:10 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Çılgın Bediş, Gurbet Kadını, Derman Bey ve Yaprak Dökümü gibi bir döneme damgasını vuran dizilerde rol alan oyuncu Başak Sayan, artık gözlerden uzak, ailesiyle sakin bir yaşam sürüyor.

  • Anne olduktan sonra oyunculuğa veda eden Sayan, Şile'ye yerleşti.

  • Oyunculuktan sonra yazarlığa ağırlık veren Sayan, "Uzun bir süredir Şile'de ki evimizde kalıyoruz çocuklarla beraber. Ormanın içinde kalabalıktan uzakta organik bir yaşam sürmeye çalışıyoruz." dedi.

  • İşlerim oldukça İstanbul'un merkezine geldiğini söyleyen oyuncu, "İşlerim bitince hemen sonra tekrar Şile'nin yolunu tutuyorum." şeklinde konuştu.

  • Sayan, doğal yaşamından kesitleri sık sık paylaşıyor

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  • oaltintas2020-05-05 05:22:56Herkes köyüne dönsede biz istanbullular da rahat etse
  • levent764535@hotmail.com2019-05-06 16:57:39Valla akli olan kendi köyünde yasar
  • yirtikposet2018-12-16 09:21:52"Kentli Kadın Bunalımı" , "Köye Yerleşicem Abi Yea Sendromu" . Yiyorsa doğunun ücra bir köyüne yerleşseydiniz? Hep Muğla, Bodrum, İzmir. Canlarım benim, Organik İnsanlar sizi!
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