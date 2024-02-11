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        Haberler Dünya Buckhingham Sarayı duyurmuştu! İngiltere Kralı Charles'tan kanser teşhisi sonrası ilk açıklama

        İngiltere Kralı Charles'tan kanser teşhisi sonrası ilk açıklama

        Buckingham Sarayı, 5 Şubat günü İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığını duyurmuş, hangi kanser türüne yakalandığına ilişkin bilgi vermemişti. Bunun ardından ilk kez konuşan Kral Charles, "Kansere yakalanan herkesin bileceği gibi, bu tür güzel düşünceler en büyük teselli ve teşviktir." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 09:33 Güncelleme: 11.02.2024 - 09:33
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          İngiltere Kralı 3. Charles, kanser teşhisi konulmasından sonra yaptığı ilk açıklamada aldığı destek mesajlarına değinerek, "Kansere yakalanan herkesin bileceği gibi, bu tür güzel düşünceler en büyük teselli ve teşviktir." ifadelerini kullandı.

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          Norfolk'taki Sandringham House Sarayı'nda tedavisi devam eden Kral Charles, yazılı açıklamasında destek mesajları için teşekkür etti.

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          Kral Charles, açıklamasında şunları kaydetti:

          "Kansere yakalanan herkesin bileceği gibi, bu tür güzel düşünceler en büyük teselli ve teşviktir. Bana konan teşhisi paylaşmanın kamuoyundaki anlayışı nasıl artırdığını ve Birleşik Krallık ile geniş anlamda dünyadaki kanser hastaları ve ailelerini destekleyen kuruluşların çalışmalarına nasıl ışık tuttuğunu duymak benim için moral vericiydi. Onların bitmek bilmeyen ilgi ve bağlılığına ömrüm boyunca duyduğum hayranlık kendi kişisel deneyimimin sonucunda daha da artıyor."

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          PROSTAT BÜYÜMESİ TEDAVİSİNDE KANSER TEŞHİSİ

          Prostat büyümesi tedavisi için hastaneye yatacağı açıklanan Kral Charles, 26 Ocak'ta girdiği hastaneden 29 Ocak'ta taburcu edilmiş, Buckingham Sarayı, kontrollerde endişe verici başka bir duruma rastlandığını, Kral'da kanser tespit edildiğini duyurmuştu.

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          Kral Charles'ın prostat kanseri olmadığı açıklanırken kanserin türü ve evresine ilişkin açıklama yapılmamış, Başbakan Rishi Sunak ise kanserin erken evrede olduğunu söylemişti.

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          PRENS HARRY VE WILLIAM GÖRÜŞMEDİ

          Diğer yandan, babası Kral Charles'ın kansere yakalandığının açıklanmasının ardından Kraliyetten ayrılan ve ABD'de bulunan oğlu Prens Harry, Londra'ya giderek babasını ziyaret etti.

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          Ancak Prens Harry'nin Londra'ya yaptığı ziyarette abisi Prens Willam ile görüşmediği, görüşmeyi de planlamadığı belirtilmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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