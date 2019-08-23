23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2015 yılında Kimya dalında nobel ödülüne layık görülen Prof. Dr. Aziz Sancar, Türkiye’nin ABD’de daha güçlü bir şekilde tanıtılmasına katkı sağlamak ve ülkeye giden Türk öğrencilere destek vermek amacıyla Türk Evi inşa ediyor.
Kuzey Carolina’da hayata geçirilen Türk Evi, 9 dönümlük arazi içinde master ve doktora öğrencileri için misafirhane, Türk derneklerinin kullanımına sunulacak ofisler ve Aziz&Gwen Sancar Vakfı’na katkı sağlamak amacıyla sosyal alanlardan oluşacak.
Prof. Dr. Aziz Sancar’ın eşi ve aynı zamanda Aziz&Gwen Sancar Vakfı’nın kurucusu Gwen Sancar, projeye ilişkin bilgi vermek amacıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (BTSO) ziyaret etti.
2008 yılında kendi birikimleriyle açtıkları 260 metrekarelik Türk Evi’nde sınırlı imkanlarla faydalı işler yapmaya çalıştıklarını belirten Gwen Sancar, iş dünyasının destekleriyle içerisinde misafirhane, kütüphane, konferans ve sinema salonlarının bulunduğu yeni ve daha geniş bir Türk Evi inşa ettiklerini söyledi.
'ABD'DE TANITIMA İHTİYAÇ VAR'
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Anadolu topraklarının yetiştirdiği bir değer olarak Türk insanına büyük gurur yaşattığını söyledi.
Başarısını nobel ödülü ile taçlandıran Sancar’ın bilim insanları için de ilham kaynağı olduğunu belirten İbrahim Burkay, "Ülkemizin dünyanın en önemli ekonomilerinden biri olan ABD’de de etkin ve güçlü bir tanıtıma ihtiyacı var. Bununla birlikte yeni ufuklara yelken açan master ve doktora öğrencilerimize rehberlik edecek bir yapı hazırlanıyor" diye konuştu.
Kuzey Carolina’da inşa edilen Türk Evi'nde, Bursalı firmaların ürettiği vitrifiye ürünleri, seramik, mobilya, yatak ve ev tekstil gibi geniş ürün yelpazesiyle donatılacağı kaydedildi. Türk Evi’nin önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
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