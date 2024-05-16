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        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Serdar Sertçelik'in ifadesinden sonra yeni gözaltılar - Gündem haberleri

        Ankara Emniyeti'ndeki 4 gözaltının ardından 3 sivil ve 1 komiser gözaltına alındı!

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil ile 1 komiser gözaltına alınmıştır" denildi. Ankara Emniyeti'nde dün 4 kamu görevlisi gözaltına alınmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 07:23 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:59
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        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
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        Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara 32’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 61 sanığın yargılanması devam ediyor.

        GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

        Suç örgütü ile ilgili iddialarda adı geçen ve Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile buluştukları iddiası sosyal medyada yer alan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, İçişleri Bakanlığı tarafından geçen hafta görevden uzaklaştırıldı.

        4 KAMU GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da iddialar üzerine 'Suç işlemek için anlaşmak', 'Adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3 polis müdürü ve komiser U.G.'nin ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün 4 isim hakkında gözaltı kararı verdi ve şüpheliler gözaltına alındı.

        1'İ KOMİSER 4 GÖZALTI GERÇEKLEŞTİ

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün yaptığı açıklamada 3 sivil ve 1 komiserin daha gözaltına alındığını belirtti. Açıklamada, "Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılması ile ilgili 3 sivil şahıs ve 1 komiser gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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