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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Avrupa'da şirket kredileri resesyon endişelerini artırdı - İş-Yaşam Haberleri

        Avrupa'da şirket kredileri resesyon endişelerini artırdı

        Euro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen kredilerdeki büyüme eylülde durma noktasına gelirken, bu durum ekonomide resesyon endişelerini artırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 16:50 Güncelleme: 25.10.2023 - 16:50
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        Euro Bölgesi'nde resesyon endişeleri arttı
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        Avrupa Merkez Bankası (ECB), eylül ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Buna göre, ağustosta yıllık bazda yüzde 0,7 artan şirket kredileri, geçen ay yüzde 0,2 yükseliş kaydetti. Bu yükseliş, söz konusu kredilerde Aralık 2015'ten beri en düşük artış olarak kayıtlara geçti.

        Şirket kredilerinde devam eden ivme kaybı, "20 ülkeli blokun resesyonun eşiğinde olduğuna dair yeni kanıtlar sunması" olarak da değerlendirildi.

        Tüketici kredileri ise ağustosta yüzde 1 artışın ardından geçen ay yüzde 0,8 arttı. Aylık kredi akışı da 4,5 milyar oldu.

        Eylülde M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 1,2 düşüşle analistlerin beklentisi olan yüzde 1,8 gerilemenin altında kaldı. Ağustosta arz yüzde 1,3 düşmüştü.

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        M3 para arzındaki düşüş, gelecekte enflasyonun artış hızının yavaşlayabileceğinin göstergesi olarak görülüyor. Bununla birlikte para arzı ile enflasyon arasındaki ilişkinin artık çok karmaşık olduğu değerlendiriliyor.

        KREDİ TALEBİ AZALDI

        Öte yandan, dün yayınlanan ECB'nin blokun en büyük bankalarıyla yaptığı anket, dördüncü çeyrekte işletmelerin krediye erişimini daha da kısıtlamayı planladıklarını ve ayrıca kredi talebinin azaldığını gösteriyor.

        Son haftalarda sanayi üretimi verilerinden, satın alma ve ekonomiye güven endekslerine kadar büyüme göstergelerinin tümü, zayıf dış talep, tüketici ihtiyatı ve yüksek faiz oranlarının etkisiyle Euro Bölgesi ekonomisinin şu anda durgunlaştığını, hatta küçüldüğünü gösteriyor.

        Bu arada, ECB, yüksek enflasyon ile faizleri artırarak mücadele ediyor.

        ECB'nin Temmuz 2022'den bu yana yaptığı 10 faiz artırımı yavaş yavaş etkisini gösterirken, bu durum tüketiciler için kredi maliyetlerini artırdı; aynı zamanda inşaat ve diğer sektörlerdeki yatırımları daha pahalı hale getirerek ekonomiyi yavaşlatıyor.

        ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı, 26 Ekim'de yapılacak.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 3 temel politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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