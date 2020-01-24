24 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, "evrensel bir şarj aleti" zorunluluğunun, Avrupa ekonomisine zarar vereceğini ileri sürdü.
Avrupa Komisyonu Kurumlararası İlişkiler yetkilisi Maros Sefcovic, tüm mobil cihazlarda kullanılacak evrensel bir şarj aletinin, elektronik atığı azaltmada etki olacağını ve müşterilerin teknoloji kullanımlarını daha elverişli bir duruma getireceğini söylemişti.
Avrupa Komisyonu'nun tahminlerine göre kullanılamaz durumdaki kablolar yılda 51 bin ton atık oluşmasına neden oluyor. Avrupa Parlamentosu üyesi Alex Agius Saliba, bu durumun çevre için "çok zararlı" olduğunu belirtiyor.
2009 yılında piyasada 30 tipten farklı şarj konnektörü bulunmasının ardından Apple, Nokia ve Samsung aralarında gönüllü bir anlaşmaya imza atarak micro-USB standardına uyumlu şarj cihazları sunmaya başlamıştı.
APPLE'IN "LIGHTNING" TEKNOLOJİSİ
Fakat Apple, 2012 yılında bir açıktan yararlanarak adaptör yuvası micro-USB fakat erkek ucu piyasadaki mevcut standartlardan farklı olan, kendi tasarladığı lightning port kitleri tanıtmıştı.
Günümüzde Android cihazlar genelde USB-C ya da daha eski olan micro-USB standardını kullanırken Apple ürünleri lightning soketleri kullanıyor.
Apple'dan, Avrupa Komisyonu'nun tüm dünyada telefonların şarj edilmesi için evrensel bir şarj aleti oluşturulması önerisiyle ilgili, Perşembe günü yayınlanan açıklamada, kararın beklentinin aksine yenilik sağlamayacağı, hatta bunu yavaşlatacağı belirtildi.
Böyle bir değişimin "Avrupa'da müşterilere ve genel olarak ekonomiye zarar vereceği" vurgulanan açıklamada, komisyonun Apple'ın "müşterilerine yeni teknolojiler sunma" kabiliyetini "kısıtlayamayacağının" altı çizildi. Şirketin 2014 yılı ilk çeyreğinde giyilebilir teknoloji ve şarj kitlerinin de olduğu aksesuarlar geliri toplamda yüzde 5 civarı bir paya sahipken 2019 yılı itibarıyla bu oran yüzde 10'u aştı.
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