Avrupa borsaları yükselişte

AA

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artışla 417,8 puan oldu. Almanya'da Gfk tüketici güven endeksinin eksi 27,4 seviyesine gerilemesine karşın DAX 40 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 13.292 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 yükselişle 7.327 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 artışla 6.110 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 22.091 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 yükselerek 8.302 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 1,0590 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa'da hafta boyunca açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleşirken, piyasaların söz konusu verilere karşı hassas olmasının ve oynaklığın artmasının beklendiğini kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) temmuzda politika faizini 25 baz puan, eylülde ise 50 baz artırmasının öngörüldüğünü ifade eden analistler, bununla birlikte açıklanacak makroekonomik verilerin enflasyona ilişkin güçlü işaretler taşıması durumunda belirsizlik ve oynaklığın güçlenme ihtimali bulunduğunu aktardı.