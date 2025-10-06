Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.734,87 %-1,14
        DOLAR 41,6848 %0,07
        EURO 48,8448 %-0,25
        GRAM ALTIN 5.304,71 %1,82
        FAİZ 40,02 %0,23
        GÜMÜŞ GRAM 65,25 %1,41
        BITCOIN 125.848,00 %2,51
        GBP/TRY 56,2185 %-0,05
        EUR/USD 1,1712 %-0,26
        BRENT 65,32 %1,22
        ÇEYREK ALTIN 8.673,21 %1,82
        Haberler Ekonomi Borsa Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı - Borsa Haberleri

        Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı

        Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü Almanya hariç düşüşle tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 20:26 Güncelleme: 06.10.2025 - 20:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,4 değer kaybederek 570,24 puana geriledi.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 azalışla 9.479,14 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,36 düşüşle 7.971,78 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 değer kaybederek 43.146,13 puan oldu.

        Almanya'da DAX 40 endeksi ise değişiklik göstermeyerek 24.378,29 puandan kapandı.

        Avro/dolar paritesi TSİ 20.02 itibarıyla yüzde 0,247 düşüşle 1,171 seviyelerinden işlem gördü.

        Avrupa borsalarında jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Fransa'da François Bayrou hükümetinin Ulusal Meclis'ten güvenoyu alamayarak düşmesi sonrası 9 Eylül'de başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu'nun yeni hükümeti kurmasından saatler sonra istifa etmesi, satıcılı seyir izlenmesine yol açtı.

        Çok uluslu ambalaj ve kağıt şirketi Mondi'nin üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarının zayıf gelmesinin ardından hisseleri yüzde 15,9 değer kaybederken, Fransız bankaları Societe Generale ve Credit Agricole günü kayıpla kapattı. Ayrıca, Fransa merkezli inşaat firması Compagnie de Saint-Gobain'in de hisseleri yüzde 3,4 geriledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yağmurlu günler geliyor
        Yağmurlu günler geliyor
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?
        Habertürk Anasayfa