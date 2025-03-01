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        Haberler Gündem Güncel Avcılar'daki tekne enkazları kaldırıldı | Son dakika haberleri

        Avcılar Sahili'ndeki tekne enkazları kaldırıldı

        İstanbul'un Avcılar Sahili'ndeki batık tekne enkazları, İstanbul Valiliği'nin talimatıyla oluşturulan komisyon tarafından kaldırılmaya başlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 18:45 Güncelleme: 01.03.2025 - 18:50
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        Avcılar'daki tekne enkazları kaldırıldı
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        İstanbul'un Avcılar ilçesi balıkçı barınağında çevre kirliliğine yol açan batık tekne enkazlarıyla ilgili şikayetler üzerine İstanbul Valisi Davut Gül, Avcılar Kaymakamlığı, Avcılar Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi 8 ayrı kamu kuruluş temsilcilerinin bulunduğu bir komisyon oluşturdu.

        Komisyon, sahildeki batık teknelerin bulunduğu rıhtımda kepçelerle temizlik yaptı. Bir balıkçının topladığı ve sahile getirdiği "Hayalet ağlar" olarak nitelendirilen ağlar da toplandı.

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        Kıyıda bulunan tamamen çürümüş tekne kepçe darbeleri ile parçalanarak damperli kamyonlara yüklendi.

        İstanbul Valiliği öncülüğünde Avcılar Kaymakamlığı'nın kurmuş olduğu komisyon kararıyla geldiklerini belirten Belediye Zabıta Amiri Engin Ünver, "Sahipsiz, atıl vaziyetteki deniz araçlarını kaldıracağız. Yıllardır Avcılar'da böyle bir durum vardı. Daha yaşanılır, daha güzel bir Avcılar için çalışıyoruz. İstanbul genelinde bildiğimiz kadarıyla bu çalışma ilk. İstanbul genelinde de böyle bir çalışma olacak galiba" dedi.

        Avcılar Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Aytaç Saydam da, görüntü ve çevre kirliliği bakımından kötü durumda olan balıkçı barınağıyla ilgili gösterilen hassasiyet için teşekkür etti. Saydam, "Barınağımızda yıllardır gerek içerden gerek dışardan olan çevresel kirlilik çok kötü bir durumdaydı. Parçalanan bu tekne yıllardır buradaydı. Burada dalgalara karşı duvar bulunmamakta, çıkan lodos sebebiyle gemilerimiz telef olmaktadır" diye konuştu.

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        #tekne enkazları
        #Avcılar sahili
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