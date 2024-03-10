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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Atmaca Füzesi hedefini başarıyla vurdu - Savunma Sanayi Haberleri

        Türkiye'nin ilk yerli ve milli Turbojet Motoru ile Atmaca Füzesi hedefini başarıyla vurdu

        Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca Füzesi, Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli Turbojet Motoru (KTJ-3200) ile gerçekleştirilen atışta, hedefini başarıyla vurduSavunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca Füzesi, Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli Turbojet Motoru (KTJ-3200) ile gerçekleştirilen atışta, hedefini başarıyla vurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 21:48 Güncelleme: 10.03.2024 - 21:49
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        Atmaca Füzesi hedefini başarıyla vurdu
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        Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, SSB tarafından başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen Atmaca Projesi kapsamında, milli imkanlarla geliştirilen alt sistem ve bileşenlerin doğrulanması amacıyla gerçekleştirilen atışta, hedef başarıyla vuruldu.

        TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ VE MİLLİ TURBOJET MOTORU İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, proje ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Görgün, "Gelen sese kulak verin; o ses bizi geleceğe taşıyacak. Milli motorlarımızla güçlenen milli platformlarımız, savunma sanayiimizin tam bağımsızlık hedefine ivme katıyor, sahada oyunları değiştiriyor. Başkanlığımız himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca Füzesi, Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli Turbojet Motoru (KTJ-3200) ile gerçekleştirdiği atışta, hedefini başarıyla vurdu.

        Başta mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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