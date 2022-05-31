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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Atilla Kılıç, önceki gece sarışın bir kadınla Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. İkili, arkalarını dönerek, muhabirlere görüntü vermekten kaçındı.

"HALA ÇEKİYORLAR, ÇEKMESİNLER!"

Kılıç, sevgilisine sarılarak onu kamufle etmeye çalışırken, patlayan flaşlardan rahatsız olan sarışın güzel ise, "Atilla hala çekiyorlar. Çekmesinler!" dedi.

Mekana giren ikili, 10 dakika bekledikten sonra gelen taksiye binerek, evlerinin yolunu tuttu.