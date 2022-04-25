Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Uğur Güneş (34), önceki akşam kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Atilla Kılıç (42) ile birlikte Bebek'teki bir mekandan çıkarken objektiflere yansdı.

Çifte gece boyunca sarışın bir güzel de eşlik etti. Flaşların patlamasıyla şok yaşayan oyuncular ve kız arkadaşı, mekana geri kaçtı.