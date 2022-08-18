Atatürk Müzeleri IX

Atatürk müzeleri, ülkemizin dört bir yanında ulu önderin çalışmalarını, hayatını ve tarihimizi yansıtıyor. Bu bölümde Atatürk müzelerinin yapısal özelliklerinin ve sergilenen eşyaların neler olduğunu okuyacaksınız
Atatürk müzeleri, ulu önderin çalışmalarını ve hayatını yansıtmasının yanı sıra çeşitli eşya ve materyallerle ülkemizin tarihine de ışık tutuyor.
Eceabat Atatürk Karargâhı
Atatürk, Sofya'da yarbay rütbesiyle ateşemiliter olarak görev yaptığı sıralarda Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmekte olduğunu görünce başkomutanlıktan, kendisine Anadolu’da aktif bir görev verilmesini talep etti.
Atatürk, talebi doğrultusunda 20 Ocak 1915'te, Tekirdağ bölgesinde yeni kurulmakta olan 19’uncu Tümen Komutanlığı’na tayin edildi. Atatürk, kısa sürede bu tümeni kurarak 25 Şubat 1915'te, Çanakkale Savaşlarına katılmak üzere Eceabat'a gitti. Burada ikmal yaptıktan sonra, 18 Nisan 1915'te Bigali’ye geçerek bir köy evini karargâha dönüştürdü. I. Dünya Savaşı'nda bir hafta sonra başladı. Atatürk, Çanakkale zaferinin taarruz planlarını Bigalı’daki karargâhında hazırladı.
Çanakkale savaşlarından sonra Bigalı’daki köy evi eski sahiplerine iade edildi.
1969’da evin sahiplerinden alınarak müzeye dönüştürme kararı alındı. Kültür Bakanlığı, evi onarımdan geçirerek 1973’te ziyarete açtı.
Müzeye dış kapısından küçük bir avluya giriliyor. Alt katta biri büyük, diğeri küçük iki oda bulunuyor. Buradaki tahta bir merdivenle de üst kattaki salona çıkılıyor. Burada Atatürk'ün çalışma odası ve yatak odası yer alıyor. Diğer oda ise yaveri tarafından kullanıldı. Odaların tavan ve döşemeleri ahşaptan oluşuyor.
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