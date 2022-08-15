Atatürk Müzeleri VI (Antalya) 0:00 / 0:00

Atatürk müzeleri, ülkemizin dört bir yanında ulu önderin çalışmalarını, hayatını ve tarihimizi yansıtıyor. Bu bölümde Atatürk müzelerinin yapısal özelliklerinin ve sergilenen eşyaların neler olduğunu okuyacaksınız. Bu bölümde Afyonkarahisar’daki Atatürk müzeleri yer alıyor

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Atatürk müzeleri ulu önderin çalışmalarını ve hayatını yansıtmasının yanı sıra çeşitli eşya ve materyallerle ülkemizin tarihine de ışık tutuyor. Genellikle Atatürk’ün yurt gezilerinde konakladığı evlerin daha sonraki yıllarda müze haline getirildiği Atatürk müzeleri, kuruldukları günden itibaren ulusal bir değer halini aldı.

Atatürk, 5 Mart 1930’da İzmir'den Antalya'ya hareket etti. Atatürk, Antalyalıların kendisine hediye ettiği Tophane Meydanı’ndaki köşkte bir süre dinlendikten sonra balkona çıkıp bir konuşma yaptı. Antalya'da bir hafta kalan Atatürk, müzeleri gezdi, narenciye bahçelerinde üreticilerle görüştü. 12 Mart 1930'da arkadaşlarıyla birlikte Ankara'ya döndü.

Atatürk’ün Antalya’ya ikinci gelişi İzmir’den başladığı Silifke - Taşucu’nda sona eren gezisi sırasındaydı. Atatürk'ün, Antalya'ya üçüncü ve son gelişi 1935’deydi. Ege Vapuru ile İzmir'den hareket eden Atatürk, yanında kız kardeşi Makbule Atadan, Nebile Hanım, Prof. Afet İnan, Fahrettin Altay, Nuri Conker, Cevat Abbas Gürer ile birlikte Antalya iskelesine çıktı. Geceyi Köşkte geçiren Atatürk, ertesi günü gece saat Ege Vapuru ile Silifke – Taşucu’na hareket etti.

İki katlı, üzeri kiremit çatı, taş bir yapı olan köşkte uzun bir hol, holün sağında bir salon, bir oda, banyo ve mutfak, solonda da iki oda ve üst kata çıkan merdiven bulunuyor. Üst katta ise holden ayrı olarak birisi balkonlu olmak üzere yedi oda yer alıyor.

Atatürk'ün ölümünden sonra, Antalya Atatürk Köşkü, Özel İdareye geçti. 1939’da Akşam Kız Sanat Okulu ve Kız Enstitüsü binası olarak kullanıldı. 1952’de Tarım Bakanlığı’na devredilen Köşk, son yıllara kadar Teknik Ziraat Müdürlüğü’nün büroları olarak kullanıldı. 1980’den sonra Kültür Bakanlığı’na devredilen köşk, onarıldıktan sonra 1986’da Atatürk Müzesi olarak ziyarete açıldı.