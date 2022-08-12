Atatürk Müzeleri III (Alagöz)
Atatürk müzeleri, ülkemizin dört bir yanında ulu önderin çalışmalarını, hayatını ve tarihimizi yansıtıyor. Bu bölümde Atatürk müzelerinin yapısal özelliklerinin ve sergilenen eşyaların neler olduğunu okuyacaksınız. Bu bölümde Afyonkarahisar’daki Atatürk müzeleri yer alıyor
Atatürk müzeleri ulu önderin çalışmalarını ve hayatını yansıtmasının yanı sıra çeşitli eşya ve materyallerle ülkemizin tarihine de ışık tutuyor.
Genellikle Atatürk’ün yurt gezilerinde konakladığı evlerin daha sonraki yıllarda müze haline getirildiği Atatürk müzeleri, kuruldukları günden itibaren ulusal bir değer halini aldı.
Ankara - Alagöz Karargâh Müzesi
Sakarya Savaşı'nda düşmanın Polatlı yakınlarına kadar ilerlemesi üzerine Batı Cephesi Komutanlığı, Ankara - Polatlı arasındaki Alagöz Köyü'nü Cephe Karargâhı olarak seçti.
Alagöz Köyü sakinlerinden Türkoğlu Ali Ağa'ya ait çiftlik evi ise karargâh olarak kullanıldı.
Sakarya Savaşı'nın bitiminde bina, sahipleri olan Ali Türkoğlu ve oğulları tarafından 1965 yılına kadar ev olarak kullanılan bina, bu tarihte Ali Türkoğlu’nun varisleri tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildi.
1967’de Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Anıtkabir Müze Müdürlüğü'ne devredilen bina restorasyondan geçirilerek müze haline getirildi.
10 Kasım 1968’te sadece üst katı tanzim edilerek, alt kat odaları ise 1983’de yapılan yeni bir düzenlemeyle teşhire açıldı.
İki katlı olan Alagöz Karargâh Müzesi; giysi odası, kitaplık, hatıra eşya odası, Zabitan yemek odası, mutfak, muhabere odası, başkumandanlık odası, kurmay heyeti odası, dinlenme odası, yaveler odası, Atatürk'ün yatak odası, Atatürk'ün yemek odası ve hizmet eri odası olmak üzere 12 odadan oluşuyor.
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