Savaşın ve yıkımların gölgesinde Gazze Şeridi'nde acı bayram

Gazze'den Refah'a göç eden ve bayram alışverişi yapmak için çarşıya çıkan bir kadın ise pahalılıktan şikayet etti.

Kadın, "Çocuklar için bir şeyler bakıyorum ama bulamıyorum, bulduklarımın fiyatı ise çok yüksek. Geçen yıllarda her şeyi bulur alırdım, benim ve çocuklarımın hiçbir şeyi eksik olmazdı. Ama halihazırda eve hiçbir şey götüremiyorum" diye konuştu.