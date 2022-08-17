Atatürk Müzeleri VIII (Bursa) 0:00 / 0:00

Atatürk müzeleri, ülkemizin dört bir yanında ulu önderin çalışmalarını, hayatını ve tarihimizi yansıtıyor. Bu bölümde Atatürk müzelerinin yapısal özelliklerinin ve sergilenen eşyaların neler olduğunu okuyacaksınız. Bu bölümde Afyonkarahisar’daki Atatürk müzeleri yer alıyor

Atatürk müzeleri ulu önderin çalışmalarını ve hayatını yansıtmasının yanı sıra çeşitli eşya ve materyallerle ülkemizin tarihine de ışık tutuyor.

Çekirge Caddesi üzerinde bulunan binanın 19'uncu yüzyılın sonlarında yapıldığı tahmin ediliyor. Köşk, bodrum ve çatı katının dışında iki katlı. Atatürk'ün 20 - 24 Ocak 1923'teki ikinci ziyaretinde Bursa Belediyesi bu binayı Miralay Mehmet Bey'den satın alarak ulu öndere hediye etti. Bundan sonra Atatürk Bursa'yı ziyaretlerinde bu evde konaklandı. 1938'den sonra Bursa Belediyesi tarafından Emekli Sandığı'na satıldı. 6 Şubat 1968'de ise Emekli Sandığı köşkün kullanımını Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne devretti. Köşk, 29 Ekim 1973'te Cumhuriyet'in 50.yılında müzeye dönüştürülerek ziyarete açıldı.

Birinci Kat... Girişin sağında kabul salonu, solda yemek salonu ile buraya açılan dinlenme odasından oluşuyor.

İkinci Kat... Sağda yatak odası, solda çalışma odası ve çalışma odasının sağ yan tarafından geçilerek limonluk bölümüne ulaşılıyor. Bodrum kat, mutfak ve hizmet için kullanıldı. Köşkün eşyalarının tamamına yakını Atatürk'ün kullandığı orijinal eşyalar.