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Ata Demirer sezonu açtı

Sezonu babası Orhan Demirer'le birlikte açan Ata Demirer, soluğu Bodrum'da aldı. Teknesiyle demirlediği koyu boydan boya yüzerek balık olan alanları belirleyen Demirer, daha sonra geri dönüp, babasına bilgi verdi

Giriş: 10.06.2023 - 10:28 | Güncelleme: ABONE OL
Ata Demirer sezonu açtı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ata Demirer, tekne sezonunu babası Orhan Demirer'le açtı. Demirer, teknesini Bodrum açıklarına demirledi. Erken saatte uyanan ve objektiflere yansıyan oyuncu, kahvaltı sonrası yalnız başına denizi izledi.

BALIK OLAN ALANLARI BELİRLEDİ

Ardından babasıyla teknenin uç kısmına geçen Ata Demirer, balık tutmak için kullanılan zıpkın, şnorkel gibi aletlerini çıkartıp, bakım yaptı.

Uzun süren bakım sonrası şnorkelini takıp, daha sonra kendisini sulara bırakan Demirer, 1 saat yüzdü. Koyu boydan boya yüzerek gezen ünlü oyuncu, balık olan alanları belirledi.

Daha sonra tekneye geri dönüp, babasına bilgi veren Ata Demirer, balıkların yoğunlaştığı bölgeleri eliyle işaret ederek gösterdi.

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