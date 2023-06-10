Ardından babasıyla teknenin uç kısmına geçen Ata Demirer, balık tutmak için kullanılan zıpkın, şnorkel gibi aletlerini çıkartıp, bakım yaptı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ata Demirer , tekne sezonunu babası Orhan Demirer'le açtı. Demirer, teknesini Bodrum açıklarına demirledi. Erken saatte uyanan ve objektiflere yansıyan oyuncu, kahvaltı sonrası yalnız başına denizi izledi.

Daha sonra tekneye geri dönüp, babasına bilgi veren Ata Demirer, balıkların yoğunlaştığı bölgeleri eliyle işaret ederek gösterdi.

Uzun süren bakım sonrası şnorkelini takıp, daha sonra kendisini sulara bırakan Demirer, 1 saat yüzdü. Koyu boydan boya yüzerek gezen ünlü oyuncu, balık olan alanları belirledi.