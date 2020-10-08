Ata Demirer'in iş toplantısı

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Komedyen Ata Demirer, tekne tatilini bitirip, İstanbul'a döndü. 5 aydır kendine ait teknesiyle Ege ve Akdeniz sahillerine demir atan Demirer, önceki gün iş görüşmesi için Cihangir'deydi.

Tatil sonrası işe yoğunlaşan Demirer, BKM Yönetim Kurulu Üyesi Zümrüt Arol Bekçe ile toplantı gerçekleştirdi. Uzun süre bir mekanda oturan ikili, yeni sezon öncesi planlama yaptı.

Ata Demirer, kendisini görüntüleyen muhabirlerin röportaj talebini, "Daha sonra konuşuruz" diyerek geri çevirdi.