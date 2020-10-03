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Bir süredir Çanakkale'de yaşayan ve deniz tutkusuyla bilinen komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından duyarlı bir paylaşımda bulundu. Denizden çöp toplayan Demirer, yaptığı paylaşımla takipçilerine seslendi.

48 yaşındaki Ata Demirer, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar denize çöp atmayın. Bak, çöp... Taş da atmayın. Çocuklarınıza denize taş atmayı öğretmeyin. Denize olta atsınlar, paletlerini atsınlar, yüzsünler, yelken yapsınlar, balık avlasınlar. Ne bileyim balık beslesinler. Taş atmasınlar, çöp de atmasınlar. Bir saattir topluyoruz, hala bitmedi.

Demirer'in "Denize çöp atmayın" çağrısına takipçilerinden beğeni yağdı.