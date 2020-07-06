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Normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte soluğu Çanakkale'de alan komedyen Ata Demirer, bugün 48 yaşına bastı. Demirer, yeni yaşını sosyal medya hesabından kutlayarak kendisini denize attığı anları yayınladı.

Komedyen, doğum gününe özel çektiği videoda, "Daha ne kadar büyüyecek bu insan. 48 yaşıma geldim. Ölene kadar mavi..." notunu düştü.